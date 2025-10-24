池山ヤクルトが大学日本代表主将の一本釣りに成功した。23日のドラフトで強打の内野手、松下歩叶（法大）を1位で単独指名。前日までアマ球界ナンバーワン野手の創価大・立石正広の1位入札が濃厚とされていたが、競合を避けた現実路線が奏功した。

【2024年ヤクルト2位】 モイセエフ・ニキータ 《生きていくために日本に来ました》父が明かす壮絶半生

「打って守って、必ず（チームの）中心になっていく選手」

と、笑顔を見せたのは池山隆寛新監督（59）。2位で大型遊撃手の松川玲央（城西大）、6位でも社会人内野手の石井巧（NTT東日本）を指名し、今オフにメジャー挑戦する主砲・村上宗隆の抜ける穴を即戦力野手で補う方針が表われた。

「3位で大学生投手の山崎太陽（創価大）、4位で社会人投手の増居翔太（トヨタ自動車）、5位で高校生投手の鈴木蓮吾（東海大甲府）、7位で社会人投手の飯田琉斗（ENEOS）を指名してバランスを取った。今回、チームの補強ポイントを分析し、スカウト部の意見、情報を吸い上げて指名選手と順位を決めたのは青木宣親GM補佐（43）だと聞いています。ヤクルトは2020年から就任した小川淳司GMが今季限りで退任することが決定。新GMには青木GM補佐が昇格することが内定している。今後は青木GMがチーム編成のすべてを掌握することになり、今回のドラフトがそのスタートになった」（球団OB）

村上の抜ける穴は大きすぎるが、青木GMー池山監督体制で常勝復活を狙う。

◇ ◇ ◇

日刊ゲンダイでは毎秋恒例の人気企画「ドラフト家庭の事情」（2025年版）を鋭意準備中。本記事下部の【関連記事】では、これまでに公開した「ヤクルト編」をピックアップ。そこで明かされた選手たちの生い立ちや家族の支え、驚きの逸話の数々は、プロ野球ファンこそ必読だ。