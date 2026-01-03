ヒューストン・アストロズは現地時間2日（日本時間3日）、西武からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指した今井達也と3年契約で締結したと発表した。この契約は26年と27年のシーズン終了後に選手によるオプトアウト権が含まれている。今井は16年ドラフト1位で西武に入団。2年目の18年にプロ初登板を含む15試合に登板して、5勝をマーク。3年目の19年に先発ローテーションに定着し、7勝9敗、防御率4.32。21年に初