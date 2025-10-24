Mリーグ在籍8年目にして自身初の4連勝だ。10月23日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合、KONAMI麻雀格闘倶楽部からは滝沢和典（連盟）が登板。終盤に跳満2発が炸裂し逆転勝利を収めた。

【映像】滝沢の跳満に実況のボルテージが沸点到達！

当試合は起家からセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）、U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）、滝沢の並びで開局。東1局、東2局と小林は連続加点に成功。続いて東3局2本場で小林は東・赤2・ドラ1の8600点（供託1000点）の大物手を奪取し抜け出した。さらに東4局、小林に逢川が3900点（＋1000点）を放銃、南1局では小林に滝沢が2000点を献上した。

しかしここから状況は一変する。南2局で滝沢はタンヤオ・一盃口・赤1の7索待ちをリーチしてツモアガリ。裏ドラも乗って12000点の加点に成功。さらに南3局も滝沢はリーチ・一発・ツモ・ピンフ・赤1・ドラ1の連続跳満。実況担当の日吉辰哉（連盟）は「うわぁぁ！ これは滝沢和典、ノリ、ノリ、ノリ、ノリです！」と絶叫した。このまま対局は終了し、滝沢はMリーグ在籍8年目にして初の4連勝を飾った。

試合後は、インタビュアーの「4連勝です。今の気持ちは？」との質問に「うれしいんですけど、あんまり目立たなくて良いんですけどね」と照れ笑い。それから「内容が以前のシーズンよりもずっと良くなっていると思うので結果がついてきてうれしいです」と明かした。

南2局、南3局で連続の跳満を決めた際、日吉が「滝沢和典の“ノリ”はノリノリのノリだ」とコメントしたが、それについて意見を求められると、滝沢は「僕はテレビの前で観ている小学生・中学生の君もアガれるよと思っていました」とクールにかわした。

自身初の4連勝も「何か恵まれて4連勝しました」と浮かれずにコメント。最後に「伊達さんのトップがそろそろ観たいと思いますので、2戦目は伊達さん予定で」「2戦目も応援お願いします」と監督らしい言葉で締め括った。

【第1試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）4万2000点/＋62.0

2着 U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）3万8200点/＋18.2

3着 セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）1万4700点/▲25.3

4着 EARTH JETS・逢川恵夢（協会）5100点/▲54.9

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）