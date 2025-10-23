2025年10月20日、タレントのギャル曽根が自身のYouTubeチャンネルを更新。『3COINS』の購入品を紹介した。

参考：【写真】「めっちゃ美味しい」「けっこう濃厚」ギャル曽根が絶賛した『3COINS』のスイーツ

まず最初に紹介したのは、『折りたたみミニ洗濯機』（税込4180円）。さっそく開封してみたところ、ギャル曽根は「コンパクト」「軽い」と使いやすさを紹介。ギャル曽根は三児の母でもあるため、子どもの衣服のつけ置きなどに使えるとコメントをした。続いて紹介したのは、『首掛けスマホタブレットホルダー』（税込880円）。首に下げて、手ぶらで携帯が見られる商品だ。ギャル曽根は実際に組み立てていき、「思ったより固い」と紹介。首に取り付けて寝転がり、「寝ながら見れる」と快適な使い心地を見せた。

次は食品系の紹介へ。取り出したのは、『つるんっと滑らか杏仁豆腐』（税込216円）。ギャル曽根は「杏仁豆腐といえばカルディ」と言いつつも、本商品を実食してみることに。味は「めっちゃ美味しい」「けっこう濃厚」と絶賛した。最後に「これはマジでいい」「絶対欲しくなる」と紹介したのは、『回転式電源タップ』（1320円）。コンセント部分を回転させることによって、幅のあるケーブルも複数挿せるという商品だ。これにはギャル曽根も「めっちゃいいでしょ」「全部使えるの」と感動した様子を見せた。

細やかな紹介に、コメント欄では「参考になる」という趣旨の声が多く寄せられている。

（文＝向原康太）