二見興玉神社境内のカフェで心を整える　コーヒー好き女優が伊勢湾を眺めながら飲んだ一杯

スイーツ好き女優・大野いとさんオススメの“おかし”に合うコーヒーを、コーヒー好き女優・美山加恋さんがレコメンドし、フードペアリングする連載「おかしなコーヒーのハーモニー」。今回は、大野いとさんからのバトンを受け、美山さんがセレクト。神社仏閣巡りが好きな美山さんが、境内にあるカフェへ。大野さんイチオシのレアチーズケーキに合うコーヒーもレコメンドしています。

神社仏閣で心を整え、カフェへ

突然ですが読者のみなさんはリフレッシュしたい時、何をされますか？

コーヒーを飲む、散歩する、映画を見る、ひたすら寝る、いろんなリフレッシュ方法があると思います。

私は神社仏閣巡りです！

そう、定期的に神社やお寺に行くんです。

ここで問題です。

過去の記事を思い返してみてください。ある共通点があります。なんでしょう。

ヒントは土地。

わかりましたか？

正解は、過去紹介してきた地方のカフェはだいたい神社仏閣の近くにあるお店なんです。

私が地方で紹介したカフェは、だいたい神社仏閣巡りをしたときに出合ったお店なんですね〜。お気に入りの神社やお寺を参拝して心を整えた後、近くのカフェで瞑想をするような感覚でしょうか。

というように、まさに今「癒されたいよ〜」という方にピッタリのお店をご紹介します。

三重県伊勢市の「二見興玉神社（ふたみおきたまじんじゃ）」をご存知ですか？

伊勢といえば、伊勢神宮をイメージされる方は多いと思いますが、この二見興玉神社は伊勢神宮参拝前に身を清める禊場として古くから親しまれています。

こんな言葉があるそうです。

「お伊勢参りは浜参宮、二見浦から」

禊場と聞くと神秘的で厳かな雰囲気かと思いきや、境内には二見蛙という御祭神の使いとされるカエルの石像がたくさんいたり、夫婦岩という大小二つの岩は縁結びの象徴とされていたり、様々なものが見られるとてもユニークな場所です。

夫婦岩

私も伊勢神宮に参拝する前に二見興玉神社を訪れたのですが、そこで出合ったカフェがこちら。

『BonTin Cafe 禊（ボンタン カフェ みそぎ）』

『BonTin Cafe 禊（ボンタン カフェ みそぎ）』

境内の禊橋を渡ったところのまさに禊の地であり、目の前には伊勢湾が広がる絶景のスポット。2024年4月にオープンしたのですが、私が訪れたのがちょうどオープン当初でした。

これもご縁ですね。

禊の字が輝く

伊勢湾を見ながらほっとひと息「コーヒータイム」

外観は白で統一され、とても清潔感のある印象。店内は木を基調とした温かみのある雰囲気に、カウンター席から目の前の伊勢湾を見渡せて開放感があります。

こちらが伊勢湾が一望できるカウンター席

二見興玉神社で身を清めてから伊勢神宮へ行く間に一度落ち着きたいところ。そんな時にピッタリのカフェです。

メニューも魅力的で、自家焙煎のコーヒー豆を使い丁寧にドリップされるコーヒー、綺麗なマシンで作られるエスプレッソメニュー、分厚い手作りサンドイッチ、毎朝焼き立てのスコーンなどのスイーツも充実。

サンドイッチやスコーンが並ぶ

私が訪れた日はとても天気が良く暑いくらいだったので、「水出しアイスコーヒー」にしてみました。

「水出しアイスコーヒー」（700円）

カウンターでゆっくりいただきます。スッキリとしていて香りがいい！ じっくり抽出されているので濃厚なしっかりとした味わいです。

風景を楽しみながら、氷でゆっくり溶かしていただくのにピッタリです。

いとちゃんが紹介してくれたレアチーズケーキの酸味と濃厚なチーズのコクとも、爽やかにマッチしてくれるはず！

ちなみに禊さんではドリップコーヒーに使用する豆も選べるのですが、肌寒くなってきたのでホットのドリップコーヒーをいただくとしたら、個人的にはエチオピア コンガの豆がオススメです。

コーヒー豆から選べる

ちょっと個性的なシングルの豆（ブレンドされていない単一の豆）で、コーヒーは苦くて飲めないという方にこそぜひおすすめしたい。

ベリーのようなフルーティな香りと甘さを感じられて、想像するコーヒーと全く違うと思います。香りのいいコーヒーをいただいてほっと一息、身を清めてなんだか呼吸も深くなった気がしてきます。

落ち着いた雰囲気の店内

みなさんも神聖な場所で身を清めつつ、ひと息ついてみては。

■『BonTin Cafe 禊（ボンタン カフェ みそぎ）』

［住所］三重県伊勢市二見町江575-2 二見興玉神社境内地内

［電話番号］0596-63-5936

［営業時間］9時〜17時

［休み］金

［交通］ＪＲ参宮線二見浦駅から約15分

●美山加恋（みやまかれん）／1996年12月12日生まれ、東京都出身。映画、テレビ、舞台のほか、アニメ『キラキラ☆プリキュアアラモード』では主人公を演じるなど、活躍は多岐にわたる。現在放送中のドラマ『around 1/4（アラウンドクォーター）』（ABC／テレビ朝日系）に出演。

