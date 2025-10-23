「年収300万円」で買えるクルマは？ やっぱり人気の軽スーパーハイトワゴンを選ぶ!? 狙い目モデルを購入する手もアリ

実はコンパクトカーが狙い目!? コスパの良いクルマはどれ？

ローンに通る、通らないは別にして、これまでクルマを購入する際は、目安として「年収の半分程度まで（の価格帯を選ぶと良い）」と語られることが多々ありました。

現在は、残価設定ローン（残クレ）や、サブスク、リースなども普及し、従来のクルマを購入する（オーナーとして所有する）という形以外も広がっています。

【画像】「おっ！」 これが“年収300万円”で買えるクルマです！（26枚）

今回のお題は「年収300万円で買えるクルマ」。昔からの目安を参考にすれば、その半分の150万円くらいまでとなります。

予算150万円とすると、中古車も含めると多彩なモデルが選択肢になり、ここではキリがないため新車に絞ってピックアップします。

年収300万円で買える！ 人気軽ワゴン最安モデルの「スペーシア HYBRID G 」

予算150万円のクルマをローンや、サブスク、カーリースなどで購入・利用する場合は、月額2〜4万円程度となります。サブスクやリースの中には、税金や車検費用、あるいは任意保険料までコミコミで設定できるサービスも多数あります。

とくに購入する際は、車両価格などのイニシャルコストだけでなく、自動車税、重量税などの税金をはじめ、車検費用、保険料（自賠責保険、任意保険）、あるいは駐車場代やガソリン代などのランニングコストも考える必要があります。

ローンを含めた購入で考えると、子どもが2人いるようなファミリー層にとって、真っ先に思い浮かぶのは軽自動車かもしれません。

軽の王者ホンダ「N-BOX」は、エントリーグレードが173万9100円〜という強気の価格設定で、少し予算をオーバーします。

ライバルのスズキ「スペーシア」であれば、153万100円からとなり、スペーシアのNAハイブリッドは、N-BOXのNAエンジンよりも「走らない」印象ではあるものの、街中中心であれば実用上、それほど不足はないはずです。

スライドドアになった新型「ムーヴ」も家族層に使える乗降性や居住性を備えています。NAエンジンの中間グレード「X」であれば149万500円で手に入ります。

また、ホンダ「N-WGN（エヌワゴン）」もエントリーグレードであれば157万6300円と、予算を少し超えますが射程圏内といえるでしょう。

1人で運転するセカンドカーであれば、マイルドハイブリッドのWLTCモード燃費28.2km／Lを誇るスズキ「アルト」など、150万円以下の軽自動車を狙えます。そのほか、138万6000円〜のダイハツ「タフト」もコスパのいい軽自動車といえます。

しかし、軽自動車は、とくに大人気の軽スーパーハイトワゴンが売れ筋モデルとなっていることから各メーカーともに強気の価格設定としています。狙い目なのが、AセグメントもしくはBセグメントまでのコンパクトカー。

「MAZDA2」は、エントリーグレードが154万8800円〜で、マツダらしい走りの良さを享受できます。

コンパクトカーも原材料費や輸送費高などにより200万円近くのモデルが増えていますが、スズキ「スイフト」の172万7000円〜、ホンダ「フィット」の177万6500円〜あたりであれば狙える可能性もありそうです。

また、年収と考えると金額が比較的大きくなってしまうため、「月収のうち、いくらまでクルマに支出できるのか」と考えると分かりやすいかもしれません。残価設定を含めたローンはもちろん、サブスクやリースなども月額いくらまでと、ある程度目安に沿って予算を組むことも必要でしょう。

先述したように、車検やメンテナンス費用、任意保険料までコミコミで組めるサブスクなどもあり、スマホの月額料金のように予定を立てることもできます。