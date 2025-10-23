¡Ò¹â»ÔÆâ³Õ»ÏÆ°¡Ó¡ÖÃË½÷È¾¡¹¤Î¤Ï¤º¤¬°ìÅ¾¡Ä½÷À³ÕÎ½¤Ï£²¿Í¡×¥ー¥Þ¥ó¤Ï¡ÈÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤ªÁû¤¬¤»¡É¡È¶²ÎµÈÖÉÕ¡É¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿ÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¡Ê65¡ËÁª½Ð¤ÎÍýÍ³
¹â»ÔÆâ³Õ¤¬10·î21Æü¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡£Åö½é¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¡Ê64¡Ë¤Ï¡¢½÷À³ÕÎ½¤òÂ¿¿ôµ¯ÍÑ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢18¿Í¤Î³ÕÎ½¤Î¤¦¤Á½÷À¤Ï£²¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¤ïµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¡Ê66¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ò²èÁü¡Ó2005Ç¯¡¢¡Ö²þ³×¤Î¥Þ¥É¥ó¥Ê¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿ÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¡¢¡È¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¡É¤ÎÈ±·¿¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º
½÷À³ÕÎ½¤Ï2¿Í¡¢¾¾Åç¤ß¤É¤ê¸µË¡Áê¤ÏÁíÍýÊäº´´±¤Ë¡Ä
¡ÖËÌ²¤¤Î¹ñ¡¹¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤âÎô¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î½÷À¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â»ÔÁíÍý¡£ÃË½÷Èæ¤¬È¾¡¹¤È¤µ¤ì¤ëËÌ²¤ÊÂ¤ß¤Ë½÷À³ÕÎ½¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÅÐÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¡Ê66¡Ë¤È¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡Ê42¡Ë¤Î2¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
Åö½é¡¢¹â»ÔÁªÂÐ¤Î½÷ÀµÄ°÷¤À¤Ã¤¿¾¾Åç¤ß¤É¤ê¸µË¡Áê¡Ê69¡Ë¤â³ÕÆâ¤Ç½è¶ø¤µ¤ì¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·ë¶É¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºöÃ´Åö¤ÎÁíÍýÊäº´´±¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢³Õ³°¤Ç½è¶ø¤µ¤ì¤¿¡£ÁÈ³Õ¤ò½ä¤ë¹â»Ô»á¤Î¡ÈÁ°¸ÀÅ±²ó¡É¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡¢¡ÈÎ¢¶âµÄ°÷¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ØÆÃ¤Ë¿Í»ö¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤êÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µì°ÂÇÜÇÉ´´Éô¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì´´»öÄ¹Âå¹Ô¤ÎÅÐÍÑ¤¬ÇÈÌæ¤ò³È¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ø¡ÊÎ¢¶âµÄ°÷¤ò¡ËÂç¿Ã¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ï¤Í¡Ä¡Ä¡Ù¤È¼þ°Ï¤ËÏ³¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤Î»²±¡Ãæ·ø¡Ë
·ë¶É¡¢ÉûÂç¿Ã¤äÀ¯Ì³´±¤Î¿Í»ö¤Ç¤Ï¡¢Î¢¶â»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤Î¤¢¤Ã¤¿µÄ°÷£·¿Í¤òÅÐÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³ÕÎ½¤Ç¤ÏÎ¢¶âµÄ°÷¤Ï¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¡£
Æó¤Ä¤Î¡ÈÁ°¸ÀÅ±²ó¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿º£²ó¤Î¿Í»ö¤À¤¬¡¢¤È¤ê¤ï¤±µ¤¹ç¤¤¤¬¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ÕÎ½¤â¤¤¤ë¡£
¡Ò¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÊÒ»³¤µ¤Ä¤¤Ï¡¢ºâÌ³Âç¿Ã¡¦¶âÍ»Ã´ÅöÂç¿Ã¡¦ÁÅÀÇÆÃÊÌÁ¼ÃÖ¡¦Êä½õ¶â¸«Ä¾¤·Ã´ÅöÂç¿Ã¤òÇÒÌ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÃæÎ¬¡Ë¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤È¿®Íê¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢·ÐºÑºâÀ¯±¿±Ä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ó
10·î22Æü¡¢ÊÒ»³»öÌ³½ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë°ìÀÆ¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¡Ò¤Þ¤º¤Ïº£¤Î¹ñÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤ëÊª²Á¹âÂÐºö¤òÁáµÞ¤Ë¡ªÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡Ó¤È·è°Õ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¡¢ÊÒ»³»áËÜ¿Í¤«¤é¤Î¥áー¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
ÊÒ»³»á¤¬ÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤ò»Ù±ç¤·¤¿·Ð°Þ
ÊÒ»³»á¤ÏÅìÂçË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÂçÂ¢¾Ê¡Ê¸½¡¦ºâÌ³¾Ê¡Ë¤ËÆþ¾Ê¡£¹ñ²ÈÍ½»»°Æ¤òººÄê¤¹¤ë¼ç·×´±¤ò½÷À¤Ç½é¤á¤ÆÌ³¤á¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¡£¹ñºÝ¶É³«È¯µ¡´Ø²ÝÄ¹¤òºÇ¸å¤ËÂà´±¤·¡¢2005Ç¯¤Î¾®Àô½ã°ìÏºÁíÍý¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÍ¹À¯Ì±±Ä²½¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦½°±¡²ò»¶¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡È»ÉµÒ¡É¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
ÊÒ»³»á¤ÏÍî²¼»±¸õÊä¤È¤·¤ÆÀÅ²¬£·¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¡¢½éÅöÁª¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î½°±¡Áª¤Ç·ã¤·¤¯Àï¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÆ±Î½¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ëÆâ¼ÂÀ®Ä¹ÀïÎ¬Ã´ÅöÁê¡Ê60¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¾ëÆâ»á¤ÏÍ¹À¯Ì±±Ä²½´ØÏ¢Ë¡°Æ¤ÎºÎ·è¤ÇÈ¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¡¢¼«Ì±ÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ì±¼çÅÞ¤Ø¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤¬µ¯¤¤¿2009Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤â¡¢ÀÅ²¬£·¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÝ¼é·ÏÌµ½êÂ°¸õÊä¤È¤·¤Æ½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ëÆâ»á¤Ë»´ÇÔ¤·¡¢ÍîÁª¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊÒ»³»á¤Ï2010Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¡¢ÈæÎã¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¡¢¹ñ²ñ¤ËÌá¤Ã¤¿¡£°ÂÇÜÀ¯¸¢»þÂå¤Î2018Ç¯¤Ë¤ÏÆâ³ÕÉÜÆÃÌ¿Áê¤òÌ³¤á¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÊÒ»³»á¤¬¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÊÒ»³»á¤ÏÅö½é¡¢¡ØÃ¯¤Î¿äÁ¦¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¼þ°Ï¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¡ØÀ¶ÏÂ²ñ¡Êµì°ÂÇÜÇÉ¡Ë¤«¤éÍê¤Þ¤ì¤¿¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¿äÁ¦¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êµì°ÂÇÜÇÉ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤â¤È¤â¤ÈÊÒ»³»á¤ÏµìÆó³¬ÇÉ¤Î½êÂ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2022Ç¯¤ËÃ¦Âà¡£¤½¤Î¸å¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤ËÆþ¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÇÉÈ¶¥Ñー¥Æ¥£¤ò½ä¤ëÎ¢¶â»ö·ï¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹â»ÔÂ¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿äÁ¦¿Í¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÊÒ»³»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºâÌ³´±Î½»þÂå¡¢¼ã¼ê´±Î½¤¬ÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¤¾å»Ê¤ò¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤·¤¿²øÊ¸½ñ¡Ö¶²ÎµÈÖÉÕ¡×¤Î¾ïÏ¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£»²±¡³°¸òËÉ±Ò°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹»þÂå¤Ë¤Ï¡¢£²ÅÙÃÙ¹ï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤È¡È¤ªÁû¤¬¤»¡É¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÊÒ»³¤µ¤ó¤Ï·ã¤·¤¤¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢Èë½ñ¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¬·ã¤·¤¤¤³¤È¤ÇÍÌ¾¡£¤´¤¯Ã»´ü´Ö¤Ç¤ä¤á¤ëÈë½ñ¤â¤¤¤¿¡£Èà½÷¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊµÄÏ¢¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÒ»³»öÌ³½ê¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯»Å»öÎÌ¤¬°Û¾ï¤ËÂ¿¤¤¡£
ÊÒ»³¤µ¤ó¤¬Èë½ñ¤ò¸·¤·¤¯¼¸ÀÕ¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤«¤Í¤¿ÃÎ¿Í¤¬¡Ø¤Á¤ã¤ó¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Èë½ñ¤µ¤ó¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È½õ¸À¤¹¤ë¤È¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤Ï¡ØË»¤·¤¤¤«¤é¡¢1¤«¤é10¤Þ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Á´Éô¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ã¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤êÊÒ»³»á¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¡Ä
¤·¤«¤·¡¢ÊÒ»³»á¤Ë¶á¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È»Å»öÇ®¿´¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¤È¤¢¤ë½÷À³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¤Ï¡¢³¹Àë¼Ö¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤Èµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÈË²Ú³¹¤òÎý¤êÊâ¤¯ÄÌ¾Î¡ÈÅíÂÀÏº¡É¤â¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ºÇ¶á¤Ï»Ò°é¤ÆÃæ¤Î½÷ÀÈë½ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñ²ñ»öÌ³½ê¤Ë¥Ù¥Óー¥Ù¥Ã¥É¤òÃÖ¤¯¤Ê¤É¡¢´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤Î¿Í¤ËëÝ¸À¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ø¡ü¡ü¤Á¤ã¤ó¤¬¸À¤¦¤Ê¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤ï¤Í¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊÒ»³»á¤È¶á¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤³¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡ÈÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡É¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÒ»³»á¤ÎÌò³ä¤Ï½ÅÍ×¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÊÒ»³¤µ¤ó¤ÏÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î»þÂå¤«¤é¡Ø»ä¤ËÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤ä¡¢Ç¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢É¬Í×¤Êºâ¸»¤òºâÌ³¾Ê¤Ëºî¤é¤»¤ë¤«¤é¡£ÁíÍý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡ª¡Ù¤ÈÀÐÇËÌÐÁ°ÁíÍý¡Ê68¡Ë¤Î¼þÊÕ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ä¤Ï¤êºâÌ³´±Î½½Ð¿È¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºâÌ³¾Ê¤ÎÄË¤¤¤È¤³¤í¡¢áÚ¤¤¤È¤³¤í¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬ºâÌ³¾Ê¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ºâ¸»¤òºî¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÇÈà½÷¤ÎÃÎ¸«¤¬À¸¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ºâÌ³¾Ê¤Ç¶²¤ì¤é¤ì¤¿ÊÒ»³»á¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¤Þ¤¿½µ´©»ï¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤ë¤Î¤«....¡Ä¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿²ÏÌî²ÅÀ¿¡¡½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ