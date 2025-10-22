この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

手もみセラピスト・音琶麗菜氏が自身の公式チャンネル『手のひらを押せば押すほど、痩せる！超デトックス！手もみセラピー！』と題して公開された動画で、今回は「バナナ型体型」に特化し、むくみや代謝の停滞に悩む人へ向けた手もみセラピーの方法を紹介している。



音琶氏は冒頭で「一見ほっそりしているように見えるけれど、一度太るとなかなか痩せにくい」と語り、そうした特徴を持つ人を“バナナ型体型”と説明。そのうえで「今日お伝えする3つの手もみセラピーを一緒にやってみてください」と視聴者に実践を促した。



最初に取り上げたのは、デトックスを意識した肝臓の反射区である。右手のみにある部位を示しながら、「親指の角度をつけて、痛気持ちいいと感じる場所で7秒キープしましょう」と丁寧に解説した。続いて腎臓の反射区について、「腎臓は両手にあり、手のひらの真ん中あたりに位置する」とし、「手首を少し回転させながら押すと疲れにくく、効果的に刺激できる」とアドバイスしている。



最後に紹介されたのは膀胱の反射区。人差し指の延長線上、骨が当たる位置を目安に押すとよいと説明し、「膀胱の部分は少し痛いと感じた方もいるかもしれませんね」と語りかけるように述べた。各反射区を刺激することで、体内の巡りを整えやすくする手もみケアを提案している。



動画の終盤では、「バナナ型体型の方におすすめの反射区は、肝臓・腎臓・膀胱の3つです。ぜひ続けて押してみてください」と呼びかけ、視聴者とのやり取りを楽しみにしている様子で締めくくられた。



本編は、日常のセルフケアとして手軽に取り入れたい人や、体質に合ったデトックス法を知りたい人にとっても非常に参考になる内容である。