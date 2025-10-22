10月21日、2023年に放送された日曜劇場『VIVANT』（TBS系）の続編に出演するキャストが発表された。主演の堺雅人とともに、豪華な面々が明らかになったが、キャスティングの“異変”に作品ファンがざわついた。

「続編については、6月に同局の朝の情報番組『THE TIME,』に堺さんが生出演した際、サプライズ発表されていました。そこでは何も明かされませんでしたが、4カ月たった10月に、キャストの発表となりました。堺さんのほか、阿部寛さんや二階堂ふみさん、二宮和也さんなど、前作に引き続き出演するメンバーも含めた総勢26名が発表されましたが、前作で天才ハッカー役を演じた飯沼愛さんの名前がありませんでした」（芸能ジャーナリスト）

続編では、この役柄を飯沼の代わりに花岡すみれが担当することが発表され、ファンは騒然。さらに同日、飯沼の所属事務所「田辺エージェンシー」は、2026年3月をもって飯沼との契約満了する予定であることを、一部メディアの取材に回答した。

突然の契約満了の発表を聞いたファンは落胆。飯沼のInstagramには、悲痛な叫びが届いていた。

《契約終了なの 今後どうなっちゃうの?》

《沼ちゃんロスが激しい》

《何があったん、心配です》

飯沼は2021年のTBSスタープロジェクトでグランプリに選ばれて女優デビュー。『パパとムスメの7日間』（TBS系）や『南くんが恋人!?』（テレビ朝日系）など多数のドラマに出演してきた。今後も活躍が見られると期待していたファンにとっては、青天の霹靂だ。

「飯沼さんのInstagramは、9月29日の更新を最後に更新されていません。最後の投稿は、2022年から3年間、彼女が担当したラジオ番組『飯沼愛の「明日、恋するために…」』（TBSラジオ）の最終回の際に更新されたものです。大きな花束を持ち、笑顔を見せる飯沼さんのショットがアップされました。さらに投稿の最後には、《また皆さんと、どこかでお会いできますように…！》とつづり、ファンへ最後のメッセージを伝えています」（前出・芸能ジャーナリスト）

いま見ると、とても意味深にも見える飯沼のメッセージ。今後の活動はいまだ不明だ。

「飯沼さんの所属事務所は、『契約満了後のことは現時点では、何もお答えできない』と、各スポーツ紙の取材に対して回答しています。今後、ドラマや映画などの作品に出演する予定は不明です。独立するのか、事務所を移籍するのかも謎で、ファンからすれば“失踪”と変わらない状態です」（同前）

再び彼女の演技を見られる日が、やってくるのだろうか。