こんなの待ってた！【GU × rokh】穿くだけでオシャレ♡「新作ボトムス」

秋冬コーデをおしゃれに見せる鍵はボトムスにあり！？ 遊び心のあるデザインや洗練されたシルエットなど、こだわりが散りばめられたスカートやパンツが【GU（ジーユー）】と【rokh（ロク）】のコラボ第三弾で登場。秋冬コーデがパッと垢抜けそうだから、ぜひチェックしてみて。

スカートで纏うトレンチの魅力

【GU】「トレンチチェックスカート by rokh」\3,990（税込）

クラシカルなトレンチディテールと、上品なチェック柄を組み合わせたスカート。まるでトレンチコートをカットしたようなデザインで、フロントボタンと共布ベルトが特徴的です。ペーパーバッグデザインのウエストにベルトを巻くことで、腰回りをすっきりと見せメリハリを演出。シンプルなトップスを合わせるだけでおしゃれに決まる、主役級ボトムスです。

トレンチ × パーカーで楽しむMIXコーデ

チェック柄のトレンチスカートに、同素材のショートトレンチコートを合わせたセットアップスタイル。そこへ赤のパーカーをレイヤードすることで、一気にカジュアルダウンしつつこなれ感を演出。ブラウンと鮮やかな赤も好相性です。

2way仕様の贅沢パンツ

【GU】「ラップパンツ by rokh + X」\4,990（税込）

ラップスカートとパンツがセットになったラップパンツ。スカートが立体感を生み出し、歩くたびに軽やかに揺れるのが印象的。セットで穿けば存在感のあるモードな着こなしに。スカートを外してパンツのみでも、ピンタック入りなので美脚見えしそうです。カラーはどちらも着回しやすいグレーとネイビーの2色展開。

奥行きある秋冬モードコーデ

立体的なレイヤードデザインが目を惹くラップパンツに、深みのあるマスタードイエローのセーターを合わせたシックな秋冬コーデ。ボトムスにボリュームがあるので、トップスは短丈を選ぶかラップパンツにインするのがすっきり見えておすすめです。いつものパンツから穿き替えるだけで気分を一新でき、手軽におしゃれ見えが叶うかも。

