ヴィッセル神戸のアカデミーが生んだ逸材として、大きな期待を背負っていた小林友希。左利きのセンターバックという希少性に加え、ビルドアップ能力にも優れた日本人DFは、将来の代表を担う存在として注目を集めてきた。2018年のトップチーム昇格後はFC町田ゼルビア、横浜FCへの期限付き移籍を経験しながら着実に成長。神戸復帰後は主力として定着し、Jリーグ屈指の若手センターバックとの評価を確立し、19年にはU-20ワールドカッ