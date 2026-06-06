苦しむ高橋の代役探しが急務だ(C)産経新聞社いくつも誤算がある中、一番の誤算かもしれない。中日・高橋宏斗が苦しんでいる。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）参戦を経て2026年シーズンを迎えるも、5月が終わってわずか1勝。直近3登板はいずれも5失点を喫しており、5月31日のオリックス戦を最後に1軍登録を抹消された。【動画】「脳が混乱している」「レフトライナーにしか見えない」とファン困惑中日の助っ人サノ