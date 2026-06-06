あなたの職場にも、確実に一人いる。 声を荒げるわけでも、理不尽に部下をしかりつけるわけでもない。ただその人が部屋に入ってきた瞬間、若手がピタッと口を閉じ、部屋の空気が一気に重くなる。そんなおじさんが。彼らは「自分には実績がある」「仕事に妥協していないだけだ」と信じ込んでいる。だが、その傲慢な“会社OS”こそが、彼らを組織の「足手まとい」へと変え、静かな解雇へのカウントダウンに向かっていることに気づい