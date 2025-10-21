明日22日(水)は急な冬の訪れに注意。朝から雲に覆われて、ほとんど気温は上がらず。日中も震える寒さに。最高気温は広く15度以下で、都心など12月並み。外出の際は冬の装いで。23日(木)と24日(金)は、天気一転、各地で秋晴れとなり、日中は爽やかな陽気。

明日22日(水)は一気に冬のような寒さに 最高気温は12月並み 最適な服装は

明日22日(水)は、関東は、朝のうちは広く雨が降るでしょう。日中も雲に覆われて、日差しは控えめです。





そして寒気の影響もあり、朝から気温はほとんど上がりません。最高気温は、都心をはじめ15度に届かない所が多く、昼間は冬のような寒さになります。また、沿岸部を中心に北よりの冷たい風が強めに吹き、体感温度をさらに下げるでしょう。傘を持つ手が、かじかむくらいになりそうです。急な寒さで体調を崩さないように、お出かけの際は、厚手の上着やコートなどの冬服が必要になるでしょう。

短い周期で天気が変わる一週間 日中の寒暖差に注意を

23日(木)と24日(金)は、一転して、秋晴れになるでしょう。日中は爽やかな陽気となり、シャツ一枚で過ごせそうです。ただ、朝晩は空気がヒンヤリしますので、服装で上手に調節して下さい。



25日(土)は次第に天気は下り坂で、昼頃から雨の降る所が多くなりそうです。雨の範囲は、26日(日)にかけて次第に広がり、一時的に雨脚が強まることもあるでしょう。今週末は、お出かけにはあいにくの天気になりそうです。



27日(月)は天気が回復し、各地で日差しが戻ります。28日(火)もスッキリ晴れて、日中は秋らしく、何をするにも快適な陽気になるでしょう。

この先は関東でも山沿いを中心に紅葉が進む

紅葉は、最低気温が8度以下になると葉が色付きはじめ、5度前後の日が続くと急速に色付きが進むといわれます。



10月も後半に入り、北日本だけでなく、東日本の山々でも紅葉の見頃を迎えている所が徐々に増えてきています。この先は、一段と朝晩の冷え込みが強まり、各地で紅葉が進むでしょう。なお、今年は紅葉の当たり年だそうです。ここ10年で最も色付きが良い場所もあるでしょう。ただ、秋が深まるにつれて、日差しの下でも肌寒くなってきます。紅葉狩りを楽しむ際は、暖かい服装でお出かけ下さい。