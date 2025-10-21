日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）で共演中の目黒蓮（Snow Man）と妻夫木聡が、『月刊TVガイド』『デジタルTVガイド』『月刊ザテレビジョン』の表紙を飾り、話題を集めている。

目黒はブラウンのシャツにブルーのニットカーディガン、妻夫木はチャコールグレーのジャケットに黒インナーを合わせたコーデで登場。それぞれの誌面で、異なる表情と空気感を見せた。

■身を寄せ合い微笑む目黒蓮＆妻夫木聡

『月刊TVガイド』では、優しく微笑む妻夫木の肩に、目黒が両手を置いてカメラに爽やかな笑顔を向ける。身を寄せ合うふたりからは、リラックスした雰囲気が漂う。

■“額縁”に笑顔で収まる目黒蓮＆妻夫木聡

『デジタルTVガイド』では、ゴールドの額縁を手に、ふたりで中に収まる構図。目黒と妻夫木がそろって明るい笑顔を見せ、まるで絵画のように温かみのある一枚に仕上がっている。

■レモンを手に上目遣いの目黒蓮＆妻夫木聡

『月刊ザテレビジョン』では、椅子に座ったふたりをやや上から撮影。レモンを手にした目黒は上目遣いで笑い、隣の妻夫木も穏やかな表情を浮かべる。自然体な2ショットが、柔らかな空気を生んでいる。

SNSでは「どの表紙も好き」「優勝」「眩しすぎる笑顔」「ふたりともカッコイイ」「何回見ても飽きない2ショット」「仲の良さが伝わる」「雰囲気が似てて最高のペア」「顔面偏差値が高すぎ」「ビジュが強すぎる」など、多くの反響が寄せられている。

■目黒蓮『ザ・ロイヤルファミリー』オフショット

Snow Man

