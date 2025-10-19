TBS日曜劇場考察系YouTuberのトケルが語る「目黒蓮は5話から本格登場か？」
TBSの大人気日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』について、TBS日曜劇場考察系YouTuber・トケルさんがYoutube動画『【ロイヤルファミリー】ドラマ考察第2話 2030年目黒蓮はどうなっている？ 伏線回収 結末最終回予想』を公開。トケルさんは「ザ・ロイヤルファミリーには原作小説がありますが、第1話から原作小説とは違うところがありました」と切り出し、ドラマと原作の相違点やこの違いが目黒蓮さん演じる中条光一の登場タイミングにどう影響するかを徹底分析した。
動画冒頭から「原作の大筋は変えないものの、細かい点については結構変更があるということでした。ということは、この後も原作そのままの展開ではないと思われます」と述べ、今作の特徴を解説。特に視聴者の注目を集める目黒蓮さんの登場時期に言及し、「原作だと中条光一が登場するのは後半、全体の5～6割あたりなんですが、ドラマでは第5話から早めに登場すると予想します」と考察した。
また、原作との主な違いも解説。「例えば、クリスと三能構造の出会いは原作だと偶然だけど、ドラマでは職務上の訪問からスタートしていた」など、ドラマ独自のアレンジを紹介。「三能家の家族関係も、ドラマのほうがより対立が明確になっている」と発言し、ドラマオリジナルの人間関係の描写にも注目した。
目黒蓮さんが演じる中条光一についてトケルさんは「中条光一は佐藤浩一さん演じる三能構造の隠し子で、競馬に対する情熱が父に似ている」と分析。さらに、「全10回放送なら第5話から登場、しかもナレーションや写真での出演が先行し、本格出演は5話目から始まるのでは」と推察し、「公式TVガイドの表紙情報からも、この予想は有力」と語った。
さらに今作の特徴として、2030年からの視点で物語を振り返る構成を指摘。「原作では未来シーンはなかったが、ドラマでは2030年の中条光一によるモノローグが導入されており、どのように回収されるのか楽しみ」として、「お金持ちでない中条が馬主になれるのは相続馬限定だからでは？という細かい考察や、親子の絆を強調する演出」にも言及。
最後に、「目黒蓮さん演じる中条光一は、ドラマ後半のもう一人の主人公です。前半で張られた伏線が目黒さん登場でつながっていくのを楽しみにしましょう」と呼びかけ、今後の展開と目黒蓮さんの本格出演への高まる期待をもって動画を締めくくった。
