¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
Âç¤Ö¤ê¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÇò¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤ËÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢Âç¿Í¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿ÈÄÌî¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤ÏÇò¤Î¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
