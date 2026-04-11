ドジャース傘下時代の容姿に反響米大リーグ、ドジャースの25歳アンディ・パヘス外野手は今季、シーズン序盤から好調ぶりを発揮している。3月30日からの1週間では5割超えの打率をマークし、MLB発表の週間MVPを受賞するなど注目を浴びる中で、かつての容姿に驚きの声が広がっている。ファンから熱視線が注がれているのは2022〜23年にプレーした、ドジャース傘下2Aタルサ・ドリラーズ時代の容姿だ。当時のパヘスは顎髭を蓄える