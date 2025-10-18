¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¹æ°µ²õ»ö¸Î¡×»ö¸Î¸¶°ø¤Î¡É¸ø¼°¸«²ò¡É¸øÉ½ Ê£¿ô¤ÎÍ×°ø¡ÄºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ï¡© ÊÆ¹ñ²È±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ
¿¦¾ì´Ä¶¤äÀß·×¤ÎÉÔÈ÷¤Ê¤ÉÌäÂê¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¹ñ²È±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¡ÊNTSB¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Á¥Çõ»ö¸Î¡ÖÀø¿åÄú¥¿¥¤¥¿¥óÄÀË×»ö¸Î¡×¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò2025Ç¯10·î¤Ë¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡×¤¬ÄÀ¤à¿å¿¼Ìó4000m¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀø¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¤ÎÄÌ¿®¤¬ÆÍÇ¡ÅÓÀä¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê´¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ä¤¬¤¤¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤²¡¢¸¶·¿¤¬¤Ê¤¤¡Ä¤³¤ì¤¬¡¢È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¤Î»Ä¤¬¤¤¤Ç¤¹
¡¡»ö¸Î¤Ï´Ñ¸÷ÌÜÅª¤ÇÁ¥Çõ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¾èµÒ¤¬Â¿¤¯¡¢Á¥ÂÎ¹½Â¤¤Ø¤Î²áÅÙ¤ÊÉé²Ù¤¬¸¶°ø¤ÇÁ¥ÂÎ¤¬Â»½ý¤·¡¢¾è°÷¾èµÒ¤Ë½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿»öÎã¤È¤·¤ÆÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ö¸ÎÅöÆü¡¢Á¥¤ÏÄê°÷¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤¿¾èµÒ¤ò¾è¤»¡¢Á¥ÂÎ¤ËÉÔ¶ÑÅù¤Ê²Ù½Å¤¬¤«¤«¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Á¥ÂÎÀß·×¾å¤ÎÀ©Ìó¤ä°ÂÁ´³ÎÇ§¼ê½ç¤ÎÉÔ½½Ê¬¤µ¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¹½Â¤Åª¤ÊÂÑµ×¸Â³¦¤òÆÍÇË¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Á¥ÂÎ¤Î°ìÉô¤¬Êø²õ¤·¡¢¾è°÷¾èµÒ¤¬´í¸±¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡NTSB¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡Ö²áÀÑºÜ¡×¡ÖÁ¥ÂÎ¹½Â¤¤Î¸Â³¦Ä¶²á¡×¡Ö°ÂÁ´´ÉÍý¼ê½ç¤ÎÉÔÈ÷¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á¥Çõ±¿¹Ò¼Ô¤ä¾è°÷¤Ø¤Î°ÂÁ´¶µ°é¤ÎÉÔÂ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ÍÍ¤Î»ö¸ÎËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¡¢¾èµÒÄê°÷¤Î¸·¼é¡¢¹½Â¤ÅÀ¸¡¤ÎÅ°Äì¡¢¶ÛµÞ»þÂÐ±þ·±Îý¤Î¶¯²½¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡NTSB¤Ïº£¸å¡¢Á¥Çõ¹½Â¤¤ä±¿¹Ò´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬À©¤Î¸«Ä¾¤·¤ò´Þ¤à²þÁ±ºö¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£