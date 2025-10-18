構想5年！ 「I’m donut?」平子シェフの新感覚ハンバーガーブランドが宮益坂に誕生（東京・渋谷）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回のお店は、渋谷にオープンしたハンバーガーショップ。パンもソースも具材もポテトもすべて職人による手作りです。

Neo Nice Burger（東京・渋谷）

お店のロゴ

2025年10月11日、渋谷駅から徒歩約5分のところ、宮益坂沿いにハンバーガーショップ「Neo Nice Burger（ネオナイスバーガー）」がオープンしました。

オーナーシェフの平子良太氏は、福岡発祥のベーカリー「アマムダコタン」やセカンドラインの「ダコー」、“生”食感ドーナツの「I’m donut?」など人気ブランドを多数プロデュースしています。

「ネオナイスセット」1,140円

ファストフードの定番であるハンバーガーが気軽な存在から遠ざかっていることを危惧していた平子シェフは、おいしさを徹底追求しながらも、カジュアルに楽しめるハンバーガーを提案したい、と考えたそう。5年間温め続けてきた強い思いを形にしたのが「Neo Nice Burger」です。

新しい食感のバンズをはじめ、すべて手作りにこだわる

こだわったのは、バンズからパティ、ソースにいたるまで、すべて職人による手作りであること。自社のベーカリーで培ってきたノウハウをもとに、天然の御影石を使った窯と職人の技で、本来は難しい高温短時間焼成でも中までふんわりと焼き上がる、バーガー専用オリジナルバンズを開発したのだとか。

焼き上がったバンズ 撮影：食べログマガジン編集部

塩胡椒のみでシンプルに味付けをしたアンガスビーフのパティや、味を決めるのに欠かせないマヨネーズやトマトソースも丁寧に手作りしています。

ポテトにも職人のこだわりが感じられる

サイドメニューのフライドポテトは、厳選した北海道産「ホッカイコガネ」を独自配合した衣につけて高温で一気に揚ているそう。外はカリッと香ばしく、中はホクホクとした食感があとを引くおいしさです。

バラエティ豊かで選ぶ時間も楽しめる

ハンバーガーは、定番から個性派メニューまでオリジナリティあふれる全13種類。シンプルながらも素材の味をしっかり楽しめる王道バーガーを中心とした「ネオバーガーシリーズ」と、料理人によるスパイスやソースの組み合わせで新しいおいしさを提案する「バラエティバーガーシリーズ」の、2つのカテゴリーから選べます。

店名を冠した「ネオナイスバーガー」（単品640円）は牛肉のパティに、野菜を数時間じっくり煮込んだトマトベースの自家製ポマローラソースをのせ、フレッシュなトマトと赤玉ねぎをサンド。ソースの深いコクと野菜のフレッシュさが絶妙に調和した、シンプルながらも飽きのこない味わいです。

ハンバーガーに500円をプラスすると、サラダカップまたはフライドポテトと、ドリンクがつくセットに変更可能。単品注文よりお得です。

「タンドリーチキンセット」1,160円

ブランドカラーの青と白で統一した容器やトレー類。さわやかでフレンチポップな雰囲気にテンションが上がります。

古き良きフランスのダイナーから着想を得た店内

ネオンブルーのロゴを主役に、ステンレスを基調としたシンプルで清潔感のある内装が未来的なニュアンスを感じさせる店内。調理風景を一望できるオープンキッチンにも、妥協を許さない平子シェフの強いこだわりを感じられます。

職人による本気クオリティと、ファストフードの手軽さを兼ね備えた、今までにない新しいスタイルの「ネオ・ファストフード」。従来の枠にとらわれないハンバーガーを提案する新ブランドから、目が離せそうにありません！

食べログレビュアーのコメント

（写真左）ネオテリヤキバーガー、（写真右）ネオチーズバーガー 出典：大学生グルメさん

『バンズが主役級！！石窯で焼かれたふんわりもっちりバンズが、もう感動レベル！ほんのり甘くて具材を優しく包み込む感じが絶妙！！パンへの本気度が伝わってくる！！

ネオチーズバーガーは濃厚チェダーチーズとからしマヨが王道の「うまっ」を引き出していてザクザク食感の野菜とジューシーパティとのハーモニーが最高で、まるでサラダ食べてるみたいと言わんばかりの美味しさ

サイドメニューも手を抜いていない印象！！

特にポテトが絶賛の嵐！北海道産ホッカイコガネ使用で、外はカリッ、中はホクホク。ハーブの香りがふんわりして、冷めても美味しい！！』（大学生グルメさん）

フライトポテト 出典：ゆっきょしさん

『高級なグルメバーガーとは違った、料理の要素の強い超こだわりの美味しいファストフードという感じ。

とにかく味とこだわりの割にコスパがとても良い！

特にポテトは他では食べたことのない食感と甘さ！

ぜひ一度食べてみてほしい。

作っているところも見られるのでそれも工場見学感があって楽しい』（okakohさん）

※価格はすべて税込

＜店舗情報＞◆Neo Nice Burger住所 : 東京都 渋谷 渋谷 1-8-3TEL : 不明の為情報お待ちしております

文：斎藤亜希

写真：お店から

