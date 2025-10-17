日向坂46小坂菜緒・正源司陽子・藤嶌果歩「ソニー損保な三姉妹」新CMが放映スタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46の小坂菜緒、正源司陽子、藤嶌果歩が出演するソニー損保自動車保険の新テレビCMが、10月17日より全国で順次放映開始となった。

■三姉妹の役柄は、小坂が長女、藤嶌が次女、正源司が三女

今回のCMシリーズで小坂、正源司、藤嶌が演じるのは、初心者ドライバーで自動車保険デビューしたばかりの兄がいる三姉妹。様々な“はじめて”の不安に直面する兄を、三姉妹がサポートしていくストーリーとなっている。

兄を慕う三姉妹の役柄は、小坂が長女、藤嶌が次女、正源司が三女。頼れる「ソニー損保な三姉妹」だ。同シリーズの『寄り添ってくれる担当者』篇は、ネット自動車保険でも大丈夫なのかと不安になっている兄のもとに「ソニー損保な三姉妹」が現れ、ソニー損保の頼れるポイントを教えるというストーリー。

「ソニー損保な三姉妹」CMシリーズは『寄り添ってくれる担当者』篇を含めて全7タイプあり、順次公開されていく。

■小坂菜緒は5年目、正源司陽子と藤嶌果歩は初のソニー損保CM撮影

小坂のCM出演は5年目となり、自動車保険デビューの顧客に寄り添う存在として活躍中。今回あらたな起用となる正源司と藤嶌は、日向坂46の四期生として注目を集める存在であり、「ソニー損保な三姉妹」CMシリーズで小坂と共演することで、はじめての自動車保険選びをもっと身近に伝えられると考え、起用に至った。

正源司と藤嶌は初のソニー損保のCM撮影となったが、監督の依頼に応じて表情を変えながら様々なシーンにトライ。また、CM冒頭の「ソニー損保♪」のジングルも3人が歌っている。

CMはYouTube公式チャンネルで視聴できる他、X公式アカウントでは、小坂、正源司、藤嶌が三姉妹として登場するオリジナルコンテンツも投稿されていく予定だ。

■関連リンク

ソニー損保 OFFICIAL YouTube

https://www.youtube.com/user/sonysonpo

ソニー損保 OFFICIAL X

https://x.com/sonysonpo_jp

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com