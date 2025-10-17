飼い主さんが深夜に目を覚ましてリビングに行くと、なぜか机の上で座っていた猫さん。その時のちょっぴり変わった「謎のポーズ」が、SNSで注目を集めています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で6.1万再生を突破し、「ぁ、バレた、みたいな雰囲気」「喋り始めそうな猫やな」といったコメントが寄せられました。

【動画：『深夜に目を覚まして、リビングに行ったら…』ネコがしていた『予想外のポーズ』】

夜、リビングへ行くと…

TikTokアカウント「ね ぎ YYY」に投稿されたのは、深夜に机の上で謎のポーズをとる猫さんの姿。まさか夜中に猫さんがリビングにいると思っていなかった飼い主さんは、思わずビックリしたといいます。

ある日、深夜に目が覚めてリビングへ向かったという飼い主さん。そしてリビングの電気を点けたところ、なんと机の上に猫さんが座っていたのだとか。飼い主さんに見られて猫さんは、何だかちょっぴり気まずそうで、初めは目をそらしていたそうです。

謎の座り方をする猫さん

しかも、猫さんは普通の座り方ではなく、まるで陸上の「クラウチングスタート」のような座り方をしていたとのこと。もしかすると、背中にはチャックがあり、中には陸上選手が入っている！？のかもしれません…。

そんな猫さんの目の前には、黄色のボールが。夜中に1人で大運動会でもやっていたのでしょうか。まさか飼い主さんに見られるとは思っていなかったのか、終始気まずそうな表情をしていて、思わず笑ってしまいました。

慌ててお利口さんの表情に

飼い主さんに様子を凝視されていた猫さんは、クラウチングスタートの構えから、そーっと普通の座り方に。そして飼い主さんを見つめ、「何もしてないですにゃ」とおすまし顔をしてきたといいます。猫さん、そんな表情をしても、何かしていたのはバレバレですよ…！

慌てて姿勢を正すことで、さらに怪しさが増してしまった猫さん。本当に猫さんなのか。それとも…。猫さんの本当の姿が見られるのか、今後の姿からも目が離せません。

投稿を見た視聴者からは、「…遊ぶ？と言わんばかりですねww」「こわい可愛すぎるw」「体育座りのネッコさんだ」「うちの猫も同じ座り方してる笑 しかも、目つきも一緒」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「ね ぎ YYY」では、今回ご紹介した猫さんとワンちゃんの思わず笑ってしまうような微笑ましい姿などが投稿されています。

猫さん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ね ぎ YYY」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。