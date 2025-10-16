バンダイ キャンディ事業部が、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」をモチーフにした「マイメロディ＆クロミ まんまる焼き」を、10月25日から全国のセブンイレブンで発売。東京都と千葉県の一部エリアでは、同月21日から先行販売されます。

焼き印は全6種

「まんまる焼き」は、クリーム入り今川焼き（直径約65ミリ）にオリジナルデザインの焼き印を施したチルドスイーツです。

マイメロディ50周年、クロミ20周年を祝う「マイメロディ＆クロミ まんまる焼き」は、茶色の“もちもち”生地の今川焼きの表面に、マイメロディやクロミの焼き印（全6種）が押された商品。中はチョコレート味のクリーム入りです。

また、丸型のホロシールが全10種の中からランダムで1枚付属。マイメロディ、クロミがペアになったデザインと、それぞれの個性が光るデザインが楽しめるようになっています。

価格は250円（税込み）。全国のセブンイレブン（一部店舗を除く）のチルドスイーツコーナーで販売されます。数量限定につき、なくなり次第終了です。