日本を訪れた「ルイ・ヴィトン一族」が「気仙沼産のカキ」に漏らした、感動の一言…まさかこんな共通点があるなんて

カキが旨い季節がやってきた。ジューシーなカキフライ、炊きたてのカキご飯、茹でたカキに甘味噌をつけて焼くカキ田楽もオツだ。カキ漁師は、海で採れたてのカキの殻からナイフで身を剥いて、海で洗ってそのまま生で食べるのが好みだという。

そんなカキ漁師の旅の本が出版された。『カキじいさん、世界へ行く！』には、三陸の気仙沼湾のカキ養殖業・畠山重篤さんの海外遍歴が記されている。

「カキをもっと知りたい！」と願う畠山さんは不思議な縁に引き寄せられるように海外へ出かけていく。フランス、スペイン、アメリカ、中国、オーストラリア、ロシア……。世界中の国々がこんなにもカキに魅せられていることに驚く。そして、それぞれの国のカキの食べ方も垂涎だ。

これからあなたをカキの世界へ誘おう。連載21回「あのルイ・ヴィトンも絶賛…！「日本のカキ」は、なぜかフランス人に愛されている「納得の理由」」にひきつづき、東日本大震災のカキ復興の手助けをしてくれたルイ・ヴィトン家を訪ねる旅である。どんな胸躍る出会いがあるのだろうか。

【前回まで】

東日本大震災で壊滅的被害を受けた気仙沼のカキ養殖は、仲間との協業や仮設住宅の人々の協力で再建に動き出しました。その過程で、かつてフランスのカキが病気で壊滅しかけた際、日本の宮城産の種苗が救った恩義から、ルイ・ヴィトン社やノルマンディの漁業団体などが支援を表明。さらに世界的シェフのアラン・デュカスが慈善パーティを企画し、フランス料理界や市民が復興支援に立ち上がりました。カキを介した絆が再び希望を灯したのです。

ルイ・ヴィトンのアトリエを訪問

パリでは、ルイ・ヴィトン社からも招待を受けていました。わたしは、初代ルイ・ヴィトンがパリ郊外のアニエール・シュル・セーヌに1859年に構えた、最初のアトリエに向かいました。隣にはヴィトン一族の屋敷があり、その一部は博物館として招待客のみに公開されています。

アニエールに着くと、どっしりした体格のにこやかな紳士が出迎えてくれました。創業家5代目当主、パトリック・ルイ・ヴィトンさんです。開口一番、

「私はカキに目がありません。別荘のあるブルターニュはカキの産地で養殖組合長は親友です。日本のカキ種苗がフランスのカキを救ってくれたことも知っています。このたびは津波被害大変でしたね。お母さまを亡くされたそうで、お悔やみ申し上げます」

と言われました。支援についてお礼を述べると、こう語られたのです。

職人技への誇り「石頭」のヴィトン

「私は手技で仕事ができるということが、仕事の中でいちばん美しいと思っています。ルイ・ヴィトンには職人技に対する矜持（誇り）を大切に扱うメンタリティーがありますから、職人技である三陸のカキ養殖文化を支援することは、とても自然な流れだと思います。ぜひ養殖場を復活させてください」

支援を受ける側に対して、上から目線でなく、一歩下がって友人のように接してくれる対応に学ばされるものがありました。

「ヴィトン」という名は、ドイツ語起源の「固い頭（石頭）」という意味だそうです。それは、妥協を許さない、職人気質を意味します。ヴィトン製品は、デザインはもとより、品質は誰もがみとめていますよね。

パトリックさんはスペシャルオーダーという特注のトランクやバッグを制作する部門の責任者だそうです。木箱職人としての一族のルーツに従って、このアトリエで一介の職人として修業を始めたのは、おばあさまのすすめだったそうです。1973年、22歳でした。やがて、工房のすべての役職を経験し、ルイ・ヴィトン社の階段を上がっていったのです。

最初に担当したのは、日本の指揮者のため設計、制作したハイファイ・オーディオを入れる大きなトランクでした。

「だから私は日本が好きなんですよ。」

と、丸い瞳を細くして笑いました。

働く人にこそ、ルイ・ヴィトンは似合う

2012年6月20日、パトリックさんと会社の重役の人たち一行が、気仙沼にやってきました。

巨大な漁船が街の中に打ち上げられ、どこまでも続くがれきの山を目のあたりにした一行は、津波の巨大さを改めて認識したのです。

峠を越えて、カキじいさんの養殖場のある舞根湾に近づくと、家が一軒もなく、裸同然の姿に、復興の兆しを探すのは困難な様子でした。陸側の風景はどこを見ても絶望しかありません。でも、一転して海に目をやると、カキの養殖筏が整然と並んでいます。

「海は復活しているのですね」

パトリックさんはパイプをくゆらせながら、肩を抱いてくれました。

一行を養殖場に迎えるにあたって、わたしに1つのアイデアが浮かんでいました。働いている女性たちに、スカーフを頭に巻いて出迎えてもらうことです。

その姿を見て、パトリックさん一行は、相好をくずして喜びました。スカーフはLとVのマーク入りのルイ・ヴィトン製だったからです。女性たちは20代から70代の混成チームです。スカーフは、東京駅の店に寄り、店員さんと相談し30人分、年代別に選んでもらいました。一生懸命働いてもらったことへの感謝の印です。

ニコニコされているパトリックさん一行に、次のように語りました。

「働く人にこそ、ルイ・ヴィトンは似合う」と。

さっそく船に乗ってもらい、養殖筏に案内しました。何通りものロープの結び方、スギの長木を組み合わせての筏の作り方、一つひとつ形の違う殻から身を取り出すむき方など、どの工程にも人間の手が入っています。

工房と養殖の共通点

製品づくりとカキ養殖の現場は、たしかに共通するものがあります。そして、

「わたしたちは職人気質の『石頭（ヴィトン）』兄弟ですね」

と語り合いました。

少し沖に出ると、漁師が植林している山が見えます。1989年（平成元年）から「森は海の恋人植樹祭」と名付けて、毎年植林を続けてきたのです。ルイ・ヴィトン社はその活動を早くから知っていました。そして、東日本大震災の支援先に決めてくれたのです。

わたしは、

「あそこに降った雨が森の養分を含ませ、ここまで流れてきてカキの餌となる植物プランクトンを育てています」

と説明しました。するとパトリックさんは、

「森から海までを一つの風景として捉える、これはデザインですね。ここにも共通性がありますね」

と語ったのです。

パトリックさんが「森は海の恋人植樹祭」に参加

2014年6月、第26回の「森は海の恋人植樹祭」が行われました。連載第1回『「こんなうまいものがあるのか」…20歳の青年が、オホーツクの旅で《ホタテ貝の刺し身》に感動、その後はじめた「意外な商売」』でお話したように、気仙沼湾に注ぐ大川上流に岩手県の室根山に漁師たちが落葉広葉樹の苗を植えるのです。

この日は、フランスからパトリック・ルイ・ヴィトンさんも参加してくださったのです。2011年の東日本大震災のときにたくさんの援助をしてくださってから、3年の月日が経っていました。

パトリックさんとわたしは、2人で苗を植えながら、カキがとりもつ不思議な縁を実感し、確かめ合うことができました。パトリックさんは、わたしのことを、

「相変わらずなんとも気持ちのいい人です」

と持ち上げてくれます。人と接して気持ちがいいというのは、感覚的なものなのです。

「実はわたしもそう思っているんです」

と、わたしは答えました。

海にも案内しました。凪いだ海の水面は鏡のようで、海辺まで迫る森を映し出していました。津波で破壊され、やっと再建した木造和船「あずさ丸」を漕いでもらい、震災前の風景を取り戻した天国のような海と、カキやホヤの味を楽しんでもらったのです。

パトリックさんは、舞根湾の風景が気に入ったようで、写真を多く撮っていかれました。絵を描きたいというのです。「天国のような海」の風景は、彼の心象風景のひとつとして刻まれたようでした。

…つづく『「こんなうまいものがあるのか」…20歳の青年が、オホーツクの旅で《ホタテ貝の刺し身》に感動、その後はじめた「意外な商売」』では、かきじいさんが青年だったころのお話にさかのぼります。

連載『カキじいさん、世界へ行く！』第22回

構成／高木香織

●プロフィール

畠山重篤（はたけやま・しげあつ）

1943年、中国・上海生まれ。宮城県でカキ・ホタテの養殖業を営む。「牡蠣の森を慕う会」代表。1989年より「海は森の恋人」を合い言葉に植林活動を続ける。『漁師さんの森づくり』（講談社）で小学館児童出版文化賞・産経児童出版文化賞JR賞、『日本〈汽水〉紀行』（文藝春秋）で日本エッセイスト・クラブ賞、『鉄は魔法つかい：命と地球をはぐくむ「鉄」物語』（小学館）で産経児童出版文化賞産経新聞社賞を受賞。その他の著書に『森は海の恋人』（北斗出版）、『リアスの海辺から』『牡蠣礼讃』（ともに文藝春秋）などがある。2025年、逝去。

【画像ギャラリー】かき24（あと）フランス（6月5日）（2枚）