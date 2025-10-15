「ボロボロ靴」→【GUセール】でお得に卒業！ 大人が履きたい♡「おしゃれスニーカー」

そろそろ靴を買い替えたいけれど、どれを選べばいい？ それなら、セール価格でお得にGETできる【GU（ジーユ）】のスニーカーが狙い目。今回は、ダブルシューレースがおしゃれなスニーカーをご紹介。高級感のある素材で作られていて、大人コーデとの相性もバッチリかも。旬のショート丈ボトムス、フレアスカートやタック入りのワイドパンツを合わせた、スタッフさんによるスニーカーコーデもぜひ参考に。

コスパ優秀！ ダブルシューレースがおしゃれなスニーカー

【GU】「ダブルシューレースフラットスニーカー」\1,990（税込・セール価格）

丸紐と平紐、2色のシューレース使いが、個性的でおしゃれなスニーカー。紐の通し方は自由にアレンジして、気分やファッションに合わせて楽しめるのが魅力です。レザー調素材（ブラック・シルバー）とスエード調素材（ブラウン）を使用した、高級感のあるデザインで、大人コーデを格上げ。セール価格で2,000円以下で購入できるなんて、コスパ優秀と言えそうです。

周りから褒められるかも！ 大人に似合うトレンドコーデ

ラップスコートにジャケットを合わせたプレッピースタイルに、スニーカーをオン。ダブルシューレースがアクセントになり、足元からおしゃれを底上げ。スタイリッシュなモノトーンでまとめることで、大人もトレンドコーデに挑戦しやすそうです。

大人可愛いフレンチカジュアルスタイル

こちらのスタッフさんは、フェミニンムードたっぷりのスカートを主役にしたコーデを提案。キラッと煌めくシルバーカラーのスニーカーが目をひき、周りと差がつくおしゃれを楽しめそう。デニムシャツやボーダートップスを合わせたフレンチカジュアルスタイルは、秋のお出かけにぴったりです。

スニーカーでラフに！ 最旬テイストミックスコーデ

端正な印象を与えるタック入りのワイドパンツに、エレガントなツイード風カーデを合わせたキレイめコーデ。パンプスやバレエシューズではなく、スニーカーでカジュアルダウンすることで、大人の余裕を感じられるテイストミックスコーデが完成。トレンドカラーのブラウンをチョイスすれば、さりげなく旬度アップも狙えます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：mana.i