¥Ö¥é¥¸¥ëDF¤¬ÎÞ¤Î¼Õºá¡ÖÀÕÇ¤¤ÏËÍ¤Ë¤¢¤ë¡×¡¡ÄËº¨¥ß¥¹¤Ç¼ºÅÀ¢ª¶âÀ±¸¥¾å¤ò¡Ö¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿¤¤¡×
ÆüËÜÀï¤ÇÄËº¨¥ß¥¹¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëDF¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿ÆüËÜÀï¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ØÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Î¼Õºá¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î14Æü¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤¬¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢Á°È¾¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬2-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤¬¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¸åÈ¾7Ê¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¤Ä¤Ê¤®¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Î¥Ñ¥¹¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òMFÆîÌîÂó¼Â¤¬Ã¥¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¡£¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤ËÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÆüËÜ¤¬3-2¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËÄÌ»»14²óÌÜ¤ÎÂÐÀï¤ÇÎò»ËÅª¤Ê½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¡ÖÁ°È¾¤¢¤ì¤À¤±°ú¤¤¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤¬¤¸¤ã¤¢¡¢¸åÈ¾¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤Î¹ñ¤Ç¤âÂ¿¾¯¤ÏÌÌ¿©¤é¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤â¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡ÇÔÀï¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤ÆÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¼Õºá¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¡Öitatiaia¡×¤Ç¤Ï¡Ö¼´Â¤¬±ó¤¯¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏËÍ¤Î¥ß¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÕÇ¤¤ÏËÍ¤Ë¤¢¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ß¥¹¤ÇÀÕ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥º¥ë¤¤¤ä¤êÊý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò¶µ·±¤ËÄË¤ß¤ò´¶¤¸¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÅØÎÏ¤òÂ³¤±¡¢ÂåÉ½¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤ËÁ°¤ò¸þ¤¯¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë