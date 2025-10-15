¼Ú¶â¤¹¤ì¤Ð²ñ¼Ò¤Ï¥¬¥ó¥¬¥óÌÙ¤«¤ë¡ª¡©Ãæ¾®´ë¶È¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤ò¡ÖÅÝ»º¤µ¤»¤Ê¤¤¥×¥í¡×¤¬¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ°²è¡Ø¼Ú¶â¤¹¤ì¤Ð²ñ¼Ò¤Ï¥¬¥ó¥¬¥óÌÙ¤«¤ë¡ª¡©Ãæ¾®´ë¶È¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤ò¡ÖÅÝ»º¤µ¤»¤Ê¤¤¥×¥í¡×¤¬¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ù¤Ç¡¢ÅÝ»º¤µ¤»¤Ê¤¤¥×¥í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»Ô¥Îß·æÆ»á¤¬¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ú¶â¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê³èÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°Äì²òÀâ¤·¤¿¡£Æ°²èÆâ¤Ç¡Ö2000Ëü¡¢3000Ëü¤Î¼Ú¶â¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¥¬¥ó¥¬¥óÌÙ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢À®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼Ú¶â¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
»Ô¥Îß·»á¤Ï¡ÖÀ®¸ù¤¹¤ë¼ÒÄ¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ»ö¶È¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¼«¸Ê»ñ¶â¤À¤±¤Ç·Ð±Ä¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¡Ö¼Ú¶â¡á°¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò»ý¤Á¤¹¤®¤ë¤È´ë¶È¤ÏÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¼Ú¶â¤Î»È¤¤Æ»¤È¤·¤Æ¡Ö±¿Å¾»ñ¶â¡×¡ÖÀßÈ÷»ñ¶â¡×¡ÖÌ¤ÍèÈñÍÑ¡×¤Î3¤Ä¤òµó¤²¡¢¤È¤¯¤Ë±¿Å¾»ñ¶â¤ÈÀßÈ÷Åê»ñ¤¬À®Ä¹ÃÊ³¬¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£±¿Å¾»ñ¶â¤Ç¤Ï¡Öµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é±¿Å¾»ñ¶â¤â¤¿¤¯¤µ¤óÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÆÃ¤Ëºß¸Ë³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤ä¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤Î¤¿¤á¤Î¶ä¹Ô¤«¤é¤Î¼Ú¤êÆþ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎã¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÅöÁ³¤¢¤ë¡£¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¾Íè¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼Ú¶â¤Î´í¸±¿å½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¼Ú¶â¤Î³Û¤¬·î¾¦¤ÎÈ¾Ç¯Ê¬¡¢6¥ö·îÊ¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È´í¸±¿å½à¤«¤Ê¡×¡Ö¼Ú¶â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ìÊÖ¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê»ëÅÀ¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ñ¶âÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿Àµ¤·¤¤¼Ú¤êÊý¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¤·¡¢±¿Å¾»ñ¶â¤Ï¡Ö¸µËÜÊÖºÑ¤·¤Ê¤¤¼Ú¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃ»´ü·ÑÂ³Í»»ñ¤äÅöºÂÂß±Û¤Î³èÍÑ¤ò´«¤á¡¢ÀßÈ÷»ñ¶â¤Ï¡ÖÂÐ±þÇ¯¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¼Ú¤êÊý¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¬¤Ã¤Ä¤ê²Ô¤®¤¿¤±¤ì¤Ð¼Ú¶â¤Ç¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò¤«¤±¤Æ¡¢»ö¶È¤ò¥¹¥±ー¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¨¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÇÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¥Îß·»á¤Ï¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ»ö¶È¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¼ê¸µ»ñ¶â¤ÇºÆÅê»ñ¡¢»ö¶ÈÅê»ñ¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤ª¶â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢¼«¸Ê»ñ¶â¤À¤±¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥¹¥±ー¥ë¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢²ñ¼Ò¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹³èÍÑ¤ÎÉ¬Í×À¤ò²þ¤á¤ÆÁÊ¤¨¤¿¡£Ãæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤ä¤³¤ì¤«¤éµ¯¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Æ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¥Îß·»á¤Ï¡ÖÀ®¸ù¤¹¤ë¼ÒÄ¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ»ö¶È¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¼«¸Ê»ñ¶â¤À¤±¤Ç·Ð±Ä¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¡Ö¼Ú¶â¡á°¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò»ý¤Á¤¹¤®¤ë¤È´ë¶È¤ÏÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¼Ú¶â¤Î»È¤¤Æ»¤È¤·¤Æ¡Ö±¿Å¾»ñ¶â¡×¡ÖÀßÈ÷»ñ¶â¡×¡ÖÌ¤ÍèÈñÍÑ¡×¤Î3¤Ä¤òµó¤²¡¢¤È¤¯¤Ë±¿Å¾»ñ¶â¤ÈÀßÈ÷Åê»ñ¤¬À®Ä¹ÃÊ³¬¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£±¿Å¾»ñ¶â¤Ç¤Ï¡Öµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é±¿Å¾»ñ¶â¤â¤¿¤¯¤µ¤óÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÆÃ¤Ëºß¸Ë³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤ä¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤Î¤¿¤á¤Î¶ä¹Ô¤«¤é¤Î¼Ú¤êÆþ¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎã¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÅöÁ³¤¢¤ë¡£¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¾Íè¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼Ú¶â¤Î´í¸±¿å½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¼Ú¶â¤Î³Û¤¬·î¾¦¤ÎÈ¾Ç¯Ê¬¡¢6¥ö·îÊ¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È´í¸±¿å½à¤«¤Ê¡×¡Ö¼Ú¶â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ìÊÖ¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê»ëÅÀ¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ñ¶âÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿Àµ¤·¤¤¼Ú¤êÊý¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¤·¡¢±¿Å¾»ñ¶â¤Ï¡Ö¸µËÜÊÖºÑ¤·¤Ê¤¤¼Ú¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃ»´ü·ÑÂ³Í»»ñ¤äÅöºÂÂß±Û¤Î³èÍÑ¤ò´«¤á¡¢ÀßÈ÷»ñ¶â¤Ï¡ÖÂÐ±þÇ¯¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¼Ú¤êÊý¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¬¤Ã¤Ä¤ê²Ô¤®¤¿¤±¤ì¤Ð¼Ú¶â¤Ç¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò¤«¤±¤Æ¡¢»ö¶È¤ò¥¹¥±ー¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¨¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÇÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¥Îß·»á¤Ï¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ»ö¶È¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¼ê¸µ»ñ¶â¤ÇºÆÅê»ñ¡¢»ö¶ÈÅê»ñ¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤ª¶â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢¼«¸Ê»ñ¶â¤À¤±¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥¹¥±ー¥ë¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢²ñ¼Ò¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹³èÍÑ¤ÎÉ¬Í×À¤ò²þ¤á¤ÆÁÊ¤¨¤¿¡£Ãæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤ä¤³¤ì¤«¤éµ¯¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Æ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤·!_ ¼ÒÄ¹¤¬¤³¤Î5¤Ä¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¯¤é¤Ç¤â²ñ¼Ò¤ÎÇä¾å¡¦Íø±×¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÖ»ú¿â¤ìÎ®¤·¤ÇÃÏ¹ö¾õÂÖ¡£¤¤¤ÄÄÙ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥À¥á²ñ¼Ò¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¤É¤ó¤ÊÂÐ±þ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©
1²¯ÄøÅÙ¤Ç¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤ÏÁ´¤¯Í¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤¹¤°¸½¼Â¤òÃÎ¤Ã¤ÆÂÐºö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Ãæ¾®´ë¶È¤ÎºâÌ³¤Î¶¯²½¤ä¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤·¡¢²ñ¼Ò¤Ë½áÂô¤Ë»ñ¶â¤¬»Ä¤ë¶¯¤¯ÄÙ¤ì¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÃø½ñ¡ÛÆ¬¤¬¤¤¤¤¼ÒÄ¹¤Ï¡È²ñ¼Ò¤Î¤ª¶â¡É¤Î¥³¥³¤·¤«¸«¤Ê¤¤ 90Æü¤Ç¼ê»Ä¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡ÖÉð´ï¤È¤·¤Æ¤ÎÊíµ¡×??¤ª»Å»ö¤Î°ÍÍê¤Ï¤³¤Á¤éfree@libertad.fun