公明党の連立離脱によって内閣総理大臣就任が現実味を帯びてきた国民民主党の玉木雄一郎代表（56）。しかし、玉木氏が公開した”ある動画”が物議を醸している。

10月11日に玉木氏は、公式YouTubeチャンネル「たまきチャンネル」の開設7周年を記念して、”相棒”の榛葉賀津也幹事長（58）をゲストに招いた特別企画の対談動画を公開した。

動画の途中、榛葉氏は「いつなくなるか」と言われたこともあった同党の歴史を振り返り、「玉木代表はね、この国民民主党代表になって1番のヒットはね、俺を幹事長にしたことだね」と冗談めかして発言。「そこ！？」と2人で大爆笑しつつ、玉木氏も「それは……、そうなんですよ。本当にね」と榛葉氏に同意した。

榛葉氏はさらに「旧国民のときは全然仲良くなかったもん」と、お互いをよく知らなかったと説明。玉木氏も「そうそうそう」と同意し、衆議院と参議院で立場が違ったことなどを理由にあげた。

すると、玉木氏は突然、「榛葉さんなんかはね、前の民進党の代表選挙なんか蓮舫さん応援してるからね」と発言。榛葉氏も「いひひひひ」と笑い出した。

続けて、玉木氏が「これ、黒歴史。榛葉さん、あんまりツッコミどころないんだけど、ちょっと蓮舫さん応援してたから」と笑いながら話した。榛葉氏も「あれはね、参議院みんな蓮舫さん応援しようって。あの時、選挙終わったら、衆議院行くって言ったから。じゃあみんなで応援しようって」と回想し、玉木氏は「戻ってきたね」と嘲笑。榛葉氏も「これオンエアできないでしょうが」と、2人でゲラゲラ笑って机を叩きながら当時を振り返った。

さらに、玉木氏が「（榛葉）幹事長だけさ、蓮舫さんの投稿見られて、俺見れないんだよ。そしたらブロックされててさ！」と蓮舫氏からXでブロックされていることを明かすと、榛葉氏もほどなくブロックされたというエピソードを笑いながら話し、「ブロックし忘れてた」と玉木氏も嬉しそうに話した。

首相候補の筆頭である玉木氏と、その懐刀である榛葉氏による、その場にいない蓮舫氏への皮肉めいた嘲笑トークの数々。2人の“悪ノリ”にXでは呆れる声が続出している。

《民進党の代表選のときに榛葉が蓮舫を支持したことを、玉木が「黒歴史」と言いのけている動画。ちゃんとした政治家・社会人ならこういう人たちを相手にしちゃいけないとわかるひどさ》

《男二人が影口で盛り上がり、それを一般公開する。玉木も榛葉も醜悪だしタガが外れてる》

《今、高市早苗がイジメられてる、女性差別だ、とか言ってる人達、これ見なよ。これこそが日本のオッサン達による女性へのイジメであり、女性蔑視だよ》

《蓮舫の陰口で盛り上がる玉木雄一郎と榛葉賀津也》（すべて原文ママ）

13日、蓮舫氏はこの動画に直接は言及していないものの、動画の存在を報告した一般ユーザーに返信する形で《悪口を笑いながら広める行為は、SNSの力を貶めるものだと思います。 大人の私たちこそ、子どもたちに「品位ある言葉」を見せていきたいですね》などとXに投稿していた。