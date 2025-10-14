この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで人気の社労士・たかこ先生が、「【必見】1人あたり120万円！来年度から強化される『正社員化コース』で人材不足と資金繰りを同時に解決！」と題した最新動画を公開。動画では、経営者必見の来年度、令和8年度のキャリアアップ助成金について、その詳細と活用ノウハウを語った。



冒頭でたかこ先生は「助成金のシリーズはマニアックだけど、戦略的に活用したい経営者が熱心に見てくれる」と述べ、令和8年度予算案から読み解く最新動向を整理。その中でも毎年大人気の「キャリアアップ助成金」を中心に、来年度の変化点や知っておくべき注意事項を明かした。



キャリアアップ助成金・正社員化コースは「非正規の従業員を正社員に転換すること等で支給される助成金」として知られ、最も人気が高い施策。



来年度も主要コースは継続するが、「新たに非正規雇用労働者の情報開示加算が新設され、1事業所あたり20万円が追加される」とし、「重点支援対象者80万円、規定新設加算20万円、情報開示加算20万円で、合計1人120万円申請できる」とポイントを強調。「今、正社員化を検討しているなら来年度（4月）まで待てば加算をフル活用できる」と具体的な戦略を提案した。



また、人気の昇給支援「賃金規定等改定コース」や共通賃金テーブル作成などにも触れ、「大きな変更はないものの、今年度からコースが増えて利用しやすくなっている」と現状を解説。助成金は「大企業は金額が低く、中小企業・小規模事業者向けが圧倒的に有利」と事情を明かし、「だからこそ中小企業の特権と言える。知らないと損する」と語った。



動画終盤では「返さなくて良い国の支援金を使わないのは本当にもったいない」「事前準備が大事。いまから国の動向をみて計画を立ててほしい」と呼びかけ。「私の書いた本や、LINE友だち限定の特典資料も活用して」と視聴者に指南し、「来週以降も日曜配信で令和8年助成金情報を解説していくのでお楽しみに！」と締めくくった。