¡¡10·î11Æü¤«¤é12·î25Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¤Î3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖNumber_i¡×¡£¤½¤Î³èÆ°¤ÏÏÃÂê¤Ë¤³¤È·ç¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎNi-Na¤¬10·î9Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¡£Ni-Na¤Ï¡¢¡ÖGENERATIONS from EXILE TRIBE¡×¤ä¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡×¡¢ËÌ»³¹¨¸÷¡¢¤½¤·¤ÆNumber_i¤Ê¤É¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎX¤Ç¤Ï¡¢¡Ô»ä¤ËDM¤È¤«¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ´Á³¤¤¤¤¡£´Ø·¸¤Ê¤¤Í§Ã£¤Ë¤Þ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Á÷¤Ã¤¿¤ê¥¤¥ó¥¹¥¿¾Ã¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á°¤¤¡Õ¤È¡¢·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖNi-Na¤µ¤ó¤Ï¡¢9·î19Æü¤Î¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ä9·î29Æü¤Î¡ØCDTV ¥é¥¤¥Ö¡ª ¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤ÇNumber_i¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢SNS¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎNumber_i¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢½÷À¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ëNi-Na¤µ¤ó¤ÈNumber_i¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ni-Na¤µ¤ó¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê·ù¤¬¤é¤»¤ÎÆâÍÆ¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²á·ã¤ÊNumber_i¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Èà½÷¤äÈà½÷¤ÎÍ§¿Í¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÈï³²¤òÁÊ¤¨¤ëNi-Na¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï
¡ÔiLYS¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£3¿Í¤¬ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ï»ä¤¿¤Á¤âÂçÀÚ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤ç¡Õ
¡ÔNumber_i¤Î3¿Í¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤â¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Õ
¡Ô¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç´èÄ¥¤ë¡×¤Ê¤ó¤Æ¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î»ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢°ìÉô¤Î¥¤¥¿¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤Î¤ÏNumber-i¤Î3¿Í¤À¤±¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ä¿¿¤ÃÅö¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬²Ä°¥ÁÛ¡Õ
¡Ô3¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ÆNumber_i¤Ç¤·¤ç!?¡¡²æÐÖ¤¬°ÕÌ£ÉÔÌÀ¡¢ÉÝ¤¤¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¯À¼¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î»ØÅ¦¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢3¿Í¤ò»Ù¤¨¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ï¿´¤Ê¤¤°Õ¸«¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¤¬10·î2Æü¤ÎInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¡ÔÀä»¿¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë´ü´Ö ¥Á¡¼¥à¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤òÁ°¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â´Þ¤á¤Æ¡Ø¥Á¡¼¥à¡Ù¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏNumber_i¤Î3¿Í¤À¤±¡Ù¤È¸·¤·¤¤À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤¦¤·¤¿°Õ¸«¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼¤â´Þ¤á¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Number_i¤Ï¡¢2023Ç¯10·î¤Ë¡ÖKing & Prince¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥¥ó¥×¥ê¡Ë¤òÃ¦Âà¤·¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤âÂà½ê¤·¤¿Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¡¢¿ÀµÜ»û¤Î3¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£·ëÀ®¤«¤é2Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò±þ±ç¤¹¤ë°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¡È°¼Á¥Þ¥Ê¡¼¡É¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö2024Ç¯8·î¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¥¥ó¥×¥ê¤Î±ÊÀ¥Î÷¤µ¤ó¤Ø¤Î»¦³²Í½¹ð¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢50Âå¤Î½÷À¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½÷À¤Ï¡¢Number_i¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·Ç¼¨ÈÄ¤Ç±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é3¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë°¸ý¤ò½ñ¤«¤ì¤¿¡È»ÅÊÖ¤·¡É¤È¤·¤Æ¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤ò¶¼Ç÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òµ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Number_i¤¬Æ±Ç¯10·î¤Ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ØWIRED MUSIC FESTIVAL¡Ç24¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢X¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¡£´Ö¶á¤Ç3¿Í¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Á°Êý¤Ë²¡¤·´ó¤»¤¿¤ê¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤Û¤«¤Î´ÑµÒ¤È¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎNi-Na¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢°ìÉô¤Î°¼Á¤Ê¹Ô°Ù¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥À¥ó¥µ¡¼¤ò¹¶·â¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î3¿Í¤¬´î¤Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£