YouTubeチャンネルで公開された「【風邪の特効ツボ】なるべく薬は飲みたくない方へ！手もみで早めの対処法」にて、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、風邪の初期に役立つ手もみの取り入れ方をやさしく解説した。



冒頭で音琶氏は、鼻水・喉の違和感・咳・頭の重さといった場面を想定し、押しやすい“3つの反射区”を提示している。押し方は共通して、痛みや響きを合図にポイントをとらえ、約7秒キープを3回ほど行う流れである。指の角を使う方法や、押される側の手を少し内側へ回す工夫など、手が疲れにくいコツも丁寧に示されている。



まず扁桃の反射区は、手の甲側の親指と人差し指の骨がぶつかる奥のあたりである。人差し指の角や親指の先で垂直に押し、左右ともに整える。喉まわりが気になる時に扱いやすいポイントとして紹介された。



小腸の反射区は、手のひら側の中指と薬指の延長線上で手首のしわ付近に広く存在する。親指の腹で垂直に押しつつ、少しずつ位置をずらして面でとらえるのが要点である。ここは“心地よい圧”になりやすく、日常のセルフケアとして続けやすい。



リンパ節全体の反射区は、中指の延長線上で手首の中央、親指のふくらみの隣のくぼみである。くぼみが感じにくい場合は滞りの合図と捉え、親指の角や曲げた人差し指で真下にそっと入れる。押した後に肌の跡が残ることや、体がだるく感じる時がある旨にも触れ、水分補給と休息を大切にする姿勢を勧めている。



音琶氏は、手が乾燥している時は手もみを行いやすいように保湿を意識するとよいと述べ、手荒れは小腸の負担のサインとして観察のヒントになると伝える。高熱時など自分で押しにくい場面では、家族と協力して行うやり方も提案している。映像では指の角度や手の回し方が視覚的にわかるため、初めてでも取り入れやすい。



無理のない圧で7秒キープを目安に、1つの反射区につき3～5回、1日3～5セットという頻度の例も示される。押した後は水分を取り、体を温めて休む流れまでが一連のケアとして紹介されている。動画では手元の位置関係や圧の角度が見やすく、再生と一緒に手を動かすとリズムがつかみやすい。



実演の動きや指の置き方は、動画内の手元カットが最も理解しやすい。家族と一緒に練習するやり方も示されているため、体調管理の習慣づくりに活かしやすい。今回の動画は、薬に頼りきらず日々のケアを工夫したい人や、風邪の初期対応を知りたい人にとっても非常に参考になる内容である。