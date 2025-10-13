【万博閉会】櫻井翔＆有働由美子が登場 SNS騒然「びっくり！」「突然出てきた」
大阪・関西万博の「閉会式」が13日に開催。終盤のパフォーマンスプログラムでは、嵐・櫻井翔、有働由美子が登場した。
櫻井翔と有働といえば、かつて日本テレビ系夜の報道番組『news zero』でコンビを組んでいた間柄でもあることから、SNS上では「びっくり！」「突然出てきた」「zeroの2人だ」などといった感想が相次いで寄せられている。
■式次第
・映像プログラム（1）「Countdown to the Futures 未来へのカウントダウン」
・開式の辞
2025年日本国際博覧会協会 事務総長 石毛博行
・日本国旗掲揚・日本国歌斉唱
ローバースカウト、日本ボーイスカウト大阪連盟、大阪すみよし少年少女合唱団
・2025年日本国際博覧会協会会長挨拶
2025年日本国際博覧会協会 会長 十倉雅和
・パフォーマンスプログラム（1）「結 -MUSUBI-」
・映像プログラム（2）「Moments of All Lives in EXPO2025 すべてのいのち輝く瞬間を」
・感謝の辞
大阪府知事 吉村洋文
・2025年日本国際博覧会名誉会長挨拶
内閣総理大臣 石破茂（調整中）
・祝辞
BIE総会議長 アラン・ベルジェ
・BIE旗渡し式 2027年ベオグラード国際博覧会
・BIE旗渡し式 2027年国際園芸博覧会
・おことば
2025年日本国際博覧会 名誉総裁 秋篠宮皇嗣殿下
・パフォーマンスプログラム（2）「EXPO World Journey. 世界を旅するいのちの物語」
・大阪・関西万博宣言
内閣府特命担当大臣（国際博覧会担当）伊東良孝（調整中）
・BIE旗降納・旗渡し式 2030年リヤド国際博覧会
・映像プログラム（3）2030年リヤド国際博覧会 特別プログラム「A journey of foresight」
・パフォーマンスプログラム（3）「Start for the Futures. 〜それぞれの未来へ」
・閉式の辞
2025年日本国際博覧会協会 事務総長 石毛博行
