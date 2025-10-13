¡È17ºÐº¹º§¡É49ºÐÇ¯¾åºÊ¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆ¬Éï¤Ç¤Æ¤Û¤·¤¤¡×Ç¯²¼É×¤Ë´Å¤¨¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡17ºÐÇ¯¾å¤ÎºÊ¡Ê49¡Ë¤ÈÉ×¡Ê32¡ËÉ×ºÊ¤ÎÆü¾ï¤ËÌ©Ãå¡£¼«Âð¤ÇºÊ¤¬¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆ¬Éï¤Ç¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´Å¤¨¤ë¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û17ºÐÇ¯²¼É×¤ÈÉ¨¤Î¾å¤Ç¤Ù¤Ã¤¿¤ê´Å¤¨¤ëÇ¯¾åºÊ¡Ê49¡Ë
¡¡10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#6¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤ÏAAA¡¦±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¡£
¡¡º£²óÌ©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÊý¤¬17ºÐÇ¯¾å¤È¤¤¤¦¥Ï¥º¥à¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¡¢¥á¥°¥ß¤µ¤ó¡Ê49¡ËÉ×ºÊ¡£2¿Í¤ÎÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤òÇÁ¤¯¤È¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¥Ï¥º¥ß¤µ¤ó¤Ë¥á¥°¥ß¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¨¤µ¤»¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡×¤È¤ª¤Í¤À¤ê¤¹¤ë»Ñ¤¬¡£MEGUMI¤ä±§Ìî¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¸À¤¦¤Î¡ª¡©¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡ª¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¡¡¥á¥°¥ß¤µ¤ó¤Ï¥Ï¥º¥ß¤µ¤ó¤Ë¥Ï¥°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆ¬Éï¤Ç¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÖÍî¤ÁÃå¤¯¡Á¡×¤È´Å¤¨À¼¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¥Ï¥º¥ß¤µ¤ó¤Ï¥á¥°¥ß¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ò¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ÈÉï¤Ç¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£Æü¤â¼ã¤¯¤ÆåºÎï¤À¤è¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£