住みたい街ランキングでは常に上位に位置する世田谷区。「閑静な高級住宅地」のイメージがある一方で、下北沢や三軒茶屋など、若者が集まる洗練された街としての顔も持ち合わせています。今回、そんな世田谷区の「給与」に注目、世田谷区に本社を置く上場企業のなかで、特に平均年収が高いのはどこなのでしょうか？ 上位3社をみていきましょう。※本記事は、日本最大級のデータベース「SalesNow DB」をもとに株式会社SalesNowが発表した「市区町村別の平均年収ランキング」より一部を抜粋・編集しています。

平均給与の水準が高い東京都

厚生労働省『賃金構造基本統計調査（令和6年）』によると、会社員（平均年齢44.1歳）の平均給与は、月収（所定内給与額）は33万0,400円、賞与も含めた年収は526万9,900円でした。

都道府県別では、東京都の平均年収644万3,800円がトップでした。そのあとに神奈川県、大阪府、愛知県と続きます（参考記事：『【ランキング】47都道府県「会社員の給与」2025…年収・年収増加率・男女別＜令和6年賃金構造基本統計調査＞』）。なお、全国平均を上回ったのはこの4都府県のみでした。

一方、会社員の平均年収がもっとも低いのは「沖縄県」で393万5,000円でした。トップの「東京都」との差は250万円強となっています。

全国のなかでも頭一つ抜けている東京都。今回、その東京都の年収について、さらに細かくみていきます。株式会社SalesNowが発表した「市区町村別の平均年収ランキング」より、東京都世田谷区に本社を置く上場企業に絞って、平均年収が高かった上位3社を紹介します。

【調査概要】



対象都市：本社を置く上場企業が10社以上所在する市区町村 対象期間：2024年6月1日から2025年6月1日 データソース：日本最大級の企業データベース「SalesNow DB」 データ件数：約540万社の企業データを対象（うち対象条件に該当した企業を抽出）

※出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）

世田谷区に本社を置く上場企業の平均年収ランキング

3位：いであ株式会社（743万1,000円）

3位はいであ株式会社（東京都世田谷区駒沢）。平均年収は743万1,000円でした。

1953年創業・1968年設立の同社は、環境・防災・都市インフラ分野を専門とする総合コンサルタント企業です。1953年創業以来、気象・水文・生態系・地質などの自然環境調査から、土木設計や災害対策まで幅広く対応し、官公庁や自治体との実績も豊富。その専門性と信頼性が高く評価されています。

なお、社名の「いであ（IDEA）」は「Infrastructure（社会基盤整備）」、「Disaster（災害）」、「Environment（環境）」、「Amenity（快適性）」の頭文字をとったもので、持続可能な社会づくりへの貢献を掲げています。

2位は意外？なあの企業

2位：楽天グループ株式会社（820万8,366円）

2位は楽天グループ株式会社（東京都世田谷区玉川）で、平均年収は820万8,366円でした。

同社はいわずと知れた日本を代表するIT・通信・金融の総合企業で、1997年の創業以来、ECサイト「楽天市場」をはじめ、金融、モバイル、物流、広告など多角的に事業を展開。グループ全体での連携力とデータ活用力が強みで、日本のみならず国内外で暮らしを支えています。

1位：株式会社ソラコム（1,116万4,000円）

栄えある第1位は株式会社ソラコム。本社は港区元赤坂にある同社ですが、本店は東京都世田谷区玉川に位置します。平均年収は1,116万4,000円でした。

同社は、IoT通信プラットフォームの提供を主軸とするテクノロジー企業です。2015年の創業以来、製造業・物流・農業・ヘルスケアなど、あらゆる業界のIoT導入を支援してきました。

また、KDDIグループ傘下でありながら、ベンチャー気質を保ち、スピード感と柔軟性をもって国内外に事業を展開。少数精鋭の体制と成果主義の報酬体系が高年収を支えています。

世田谷区に本社を置く上場企業の平均年収TOP3は、株式会社ソラコムを筆頭に、楽天グループ株式会社、いであ株式会社が名を連ねました。

IoT通信、IT・金融、環境コンサルと分野は多様ながら、いずれも専門性と成果主義を軸に、高水準の報酬を実現。住宅地のイメージが強い世田谷に、“稼げる企業”が潜んでいます。