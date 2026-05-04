タレントのマツコ・デラックスが、８日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜・午後８時）に復帰する。番組の進行を務める同局の久保田直子アナウンサーが４日、自身のインスタグラムで伝えた。久保田アナは「今週８（金）のかりそめ天国からマツコさんが復帰されます本当に本当に良かったです！！」と安ど。皆さまお時間ありましたらぜひに。改めてテレビでマツコさんのいるかりそめ天国を見るのが私も楽し