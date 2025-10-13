この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

赤字垂れ流しで地獄状態。いつ潰れてもおかしくないダメ会社は金融機関からどんな対応されるのか？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「赤字垂れ流しで地獄状態。いつ潰れてもおかしくないダメ会社は金融機関からどんな対応されるのか？」との動画にて、“倒産させないプロ”の市ノ澤翔さんが、中小企業の赤字状態と金融機関の対応、そして一発逆転の可能性について語った。



動画冒頭からインパクトある市ノ澤さんのコメントが炸裂。「もう改善する気ないんですね、社長。改善する気ない人になんでお金貸すんですか？」と、改善の意思が見られない経営者には銀行も厳しくなる現実を指摘した。会社を倒産のピンチから救ってきた市ノ澤さんは、赤字でも銀行融資は「受けられるけど条件がある」と述べつつも、「2期3期赤字が続くと“無能のレッテルを貼られる”」と金融機関の目の厳しさを痛感する言葉を残した。



企業の本質についても鋭く言及。「営業黒字は絶対に死守しろ。本業が赤字というのは“その事業って必要なの？”と問われている」とし、安易に赤字に甘んじたり、「税理士に言われて無駄な経費で赤字を出してたら、そんな会社にはお金貸しません！」と経営者側にも警鐘を鳴らす。また、「赤字会社は稼ぐ能力がないと判断され、銀行からは『溶かす人にお金を貸せない』と見なされる」と金融機関の思考をリアルに暴露した。



一発逆転の方法については、「裏技じゃないです」と前置きし、「まずは本業を立て直すことを最優先に。それができる見込みがあって初めて融資の話」と本質を強調。その上で、三次評価（実態評価）の活用として「社長の個人資産が十分ある場合や役員報酬の調整による黒字化で逆転の可能性もゼロではない」と具体策を解説するなど、実務家ならではの現実的なアドバイスを展開した。さらに、「経営改善計画」の策定や専門家との連携、補助金活用も触れ、「改善性が高いと金融機関に認めさせられれば追加融資も可能性がある」と光明を示した。



最後には「金融機関からの借金は倒産防止のためではなく成長のためにある」「赤字を出してしまった会社に幸せな社員はいない。営業利益ベースでの黒字を絶対死守せよ」と力強くまとめ、視聴者に「黒字経営の道を一緒に歩もう」と呼びかけ動画を締めくくった。倒産危機にある経営者や個人事業主への具体的かつ熱のこもったアドバイスは必見だ。