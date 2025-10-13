モトローラ製の折りたたみスマートフォン「motorola razr 60」が10日に発売された。NTTドコモ、ソフトバンクが取り扱うほか、SIMフリー版も用意され、IIJmioやHISモバイル、QTモバイルからも提供される。

motorola razr 60

「motorola razr 60」は、メディアテック製の「Dimensity 7400X」を搭載した折りたたみスマートフォン。6.9インチのメインディスプレイと3.6インチのアウトディスプレイを採用している。「とりまリスト」や「おまとメモ」などのmotoAI機能も強化されている。

大きさは約171.30mm×73.99mm×7.25mm（折りたたみ時 : 約88.08mm×73.99mm×15.85mm）、重さは約188g。Perplexity ProがSIMフリー版とドコモ版は3カ月、ソフトバンク版が6カ月間無料で提供される。

販売チャネル 256GB 512GB モトローラ - 13万5801円 NTTドコモ 12万6060円 - ソフトバンク 11万9520円 - IIJmio - 13万5800円 HISモバイル - 13万5800円 QTモバイル - 13万7280円

ドコモでは、「いつでもカエドキプログラム」が利用できる。新規契約もしくは他社から乗り換え（MNP）で購入し、23カ月目に機種を返却すると実質負担額は8万2500円（3586円×23回）となる。機種変更の場合の実質負担額は8万7780（3816円×23回）。

ソフトバンクでは、「新トクするサポート＋」が適用できる。機種変更で「特典A」を利用して13カ月目に返却すると実質負担額は3万8512円（月1円×12回、特典利用料2万2000円、早期利用料1万6500円）。「特典B」を利用して25カ月目に返却すると6万1840円（1～12回目は月1円×12回、13～24回目は月3319×12回、特典利用料2万2000円）となる。

新規契約もしくはMNPで購入し、機種変更で「特典A」を利用して13カ月目に返却すると実質負担額は2万2012円（月1円×12回、特典利用料2万2000円）。「特典B」を利用して25カ月目に返却すると2万2024円（月1円×24回、特典利用料2万2000円）となる。

IIJmioでは、24回払いで月5666円×24回で利用できる。また、11月20日まで開催されているハッピーオータムキャンペーン「スマホ大特価セール」で、「ギガプラン」の音声SIMまたはeSIMを乗り換え（MNP）すると、一括9万4800円（24回払いの場合は月3951円×24回）となる。

HISモバイルでは3000円オフのクーポンが利用でき、一括13万2800円で購入可能。

QTモバイルでは、24回払いが月5720円×24回と36回払いが初回6380円、2回目以降月3740円×35回で利用できる。また、端末価格が10％キャッシュバック（値引き）される「BBIQキャッシュバックサービス」の対象で、キッシュバック利用時は一括12万3552円、24回払いが月5148円×24回、36回払いが初回5742円、2回目以降月3366円×35回となる。