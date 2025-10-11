10月9日、女性ダンサーのNi-Naが自身のSNSに投稿した怒りのツイートが波紋を呼んでいる。

【写真】Mステでも共演…Number_iの後ろで踊るバックダンサー

Number_i一部のファンによる過激な行動

《私にDMとかアンチコメントするのは全然いい。関係ない友達にまでメッセージ送ったりインスタ消そうとするのは本当に気持ち悪い。普通に営業妨害》

スポーツ紙記者が解説する。

「実は、10月2日にメンバーの神宮寺勇太がインスタグラムのストーリーズで『絶賛リハーサル期間 チームみんなで盛り上げるのでお楽しみに』と投稿したのですが、スタッフを含めて『チーム』と表現したことで、ネット上には『私たちが応援してるのはNumber_iの3人だけで、裏方スタッフを応援しているわけじゃない』といった反発の声が続出、炎上騒ぎとなっていました。

今回、Ni-Naさんはアンチコメントや被害の詳細について明かしていませんが、Number_iともライブや音楽番組で何度も共演しているため、ネット上では一部のNumber_iファンの暴走ではないかとの推測が広がっています」

Ni-Naのポストには「滝沢社長にスクショしてお伝えすれば動いてくれると思います」「嫌な気持ちにさせてしまって辛いです」「Number_iのバックにはダンサーの皆さんしかいないと思ってます」などと、数百件を超える同情コメントが寄せられることに。

「Number_iの3人が旧ジャニーズ事務所のKing & Princeだったころは、バックダンサーの多くがジャニーズJr.で、女性との共演は稀でした。ネット上では以前から『ダンサーは男だけにしてほしい』『女と一緒にいるところなんて見たくない!』といった意見が飛び交っていましたから、Ni-Naへの攻撃もその延長線上で起きた可能性が高そうです」（前出・スポーツ紙記者、以下同）

そんな一部のNumber_iファンのマナーは以前からたびたび問題視されてきた。

「昨年10月13日に愛知県で開催されたフェスでは、Number_iがスペシャルゲストとして登場。観客からはパフォーマンスを絶賛する声が上がった一方で、前方に押し寄せて割り込む、撮影禁止を無視してSNSに投稿するなどの悪質行為が目立ち、『Number_iのファンの民度最悪だった』といった報告が聞かれました。

またフェス以外の場でも、2023年の香水タイアップイベントでは一部店舗前で騒いだり、昨年CM出演したマクドナルドでは、店頭に飾られた3人のポスターを目立つ場所に貼るよう店舗スタッフに文句をつける人がいた、などと報じられたことも」

一部のファンによる暴走とはいえ、今回、女性ダンサーが被害報告したことで「またしても」との印象を与えてしまったのも事実だ。

「Number_iはKing & Prince時代とは異なるアーティスト路線を突き進んでいます。ですが、一部のファンは旧来のアイドル感覚で応援しているため、ステージ上の演出やスタッフへの過剰反応が起きやすいのでしょう」

Number_i のイメージ悪化にもつながる迷惑行為には、大多数の健全なファンも胸を痛めていることだろう。