【HUNTERXHUNTER】 “爆弾魔” ゲンスルーのサングラスが誕生！
TVアニメ『HUNTER×HUNTER』の「グリードアイランド編」に登場するキャラクター・ゲンスルーのトレードマークのサングラスが登場！ 「爆弾魔（ボマー）」に気をつけろ！
バンダイより、TVアニメ『HUNTER×HUNTER』に登場するゲンスルーのサングラスがリリースされる。
TVアニメ『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）は、冨樫義博原作の漫画作品を原作としたアニメーション。職業「ハンター」である父親に会うため、主人公ゴン・フリークスも同じく「ハンター」を目指しながら冒険を繰り広げていく物語。
「グリードアイランド編」はハンター専用のゲームソフト「グリードアイランド（G.I）」の世界が舞台。ゴンと親友のキルアはゴンの父親を探す手がかりを求めて「グリードアイランド」にゲームプレイヤーとして参加することに。しかし、ゲーム内には大量殺人鬼「爆弾魔（ボマー）」がプレイヤーとして潜んでおり、ゴンたちの行く手を阻む。
このたび、作中でその存在を巧みに隠しゴンたちを脅かした「爆弾魔（ボマー）」たるゲンスルーのかけていたサングラスが商品化！ 昨年SNSを賑わした戸愚呂弟のサングラスに続く、尖ったサングラス系第二弾だ！
サングラスとしての機能と、特徴的なシルエットの再現を両立した唯一無二のハイブリッドモデルとなっており、作中のゲンスルーの雰囲気をファッションとしてお楽しみいただくことができる。
ステンレス製のフレーム素材、レンズカラーはライトグレー。
本アイテムの開発者は、『HUNTERXHUNTER』においてゲンスルーが一番好きなキャラクターとのこと。
開発者インタビューによると、「ゲンスルーの商品って不思議なことにこの世にあまり出てないんですよ」と、己の推しキャラのグッズがないことに疑問を抱いたことから「だから自分が一番欲しいやつをもう自分で作ろうと、そういうことです」と実践。
そんなゲンスルー愛によって生み出された狂愛のサングラスにぜひご注目を！
プレミアムバンダイ内のキャラクターグッズショップ「バンコレ！」にて2025年10月10日（金）16時より予約受け付け中！
ちなみに受注ページも『HUNTERXHUNTER』愛＆ゲンスルー愛が溢れていて遊び心満載。ぜひこちらも楽しんでみてね！
（C）P1998-2025 （C）V・N・M
