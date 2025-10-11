中も外もホワイトづくし！ブルボン「エリーゼＷホワイト」
ブルボンから、“ホワイトづくし”の新作「エリーゼＷホワイト」が登場しました！
中にも外にもホワイトクリームを使用したウエハースが、2025年10月7日(火)より全国で販売中。
ブルボン「エリーゼＷホワイト」
価格：オープンプライス
発売日：2025年10月7日(火)
販売店舗：全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
内容量：10本
「エリーゼＷホワイト」は、サクッと軽い歯ざわりのウエハースでホワイトクリームを包み、さらに表面もホワイトクリームでコーティングしたお菓子です。
中と外、2種のホワイトクリームによる“ホワイトづくし”のエリーゼに仕上げられています。
ミルク感豊かなまろやかなおいしさ
ミルク感豊かな味わいが、くちどけの良いウエハースと一体となった、まろやかなおいしさが楽しめます。
サクッとしたウエハースと、なめらかなホワイトクリームが織りなす食感と味わいのハーモニーが魅力です。
ホワイトチョコレートやミルク系のスイーツが好きな方にはたまらない一品。
ティータイムのお供や、ちょっとした休憩時間のおやつにぴったりです。
ブルボンから発売される「エリーゼＷホワイト」の紹介でした！
