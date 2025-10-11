「唯一、対人で負けていなかった」23歳MFが感嘆した日本代表戦士は？ 攻守に驚異的なパフォーマンスを披露「自分で習得できるかといえば…無理」
［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田
日本代表は10月10日、パナソニックスタジアム吹田でパラグアイ代表と対戦。２度のリードを奪われたものの、土壇場で追いつき、２−２で引き分けた。
この試合で圧巻のパフォーマンスを披露したのがダブルボランチの一角でプレーした佐野海舟だ。
屈強なパラグアイの選手から何度もボールを奪い取り、推進力のある持ち上がりで攻撃に関与。攻守に驚異的なパフォーマンスを披露した。
89分からその佐野に代わって投入された藤田譲瑠チマは、そのライバルのプレーをどう見たのか。試合後、「今日の試合では、海舟君がすごく目立っていたと思う」と語っている。
「唯一と言っていいほど、対人で負けていなかった選手だと思う。すぐ自分で習得できるかといえば無理ですけど、同じリーグでやっていますし、そういったところは自分も上げていきたいなと思います」
23歳のMFは、１歳年上のダイナモのプレーに驚嘆したようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のパラグアイ戦出場17選手＆監督の寸評・採点を一挙紹介！６人が５点台の厳しい評価。最高点は圧倒的な存在感を発揮したボランチ
【画像】日本代表のパラグアイ戦出場17選手＆監督の寸評・採点を一挙紹介！６人が５点台の厳しい評価。最高点は圧倒的な存在感を発揮したボランチ