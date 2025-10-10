『名探偵コナン』1178話 昇楽寺の言い伝えどおり人魂が現れ、小五郎が消えた！
アニメ『名探偵コナン』の1178話「幻の大男を探せ」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
1178話のあらすじはこちら。
＜1178話「鷲雄山の紅蓮髑髏（前編）」＞
コナンは、蘭、小五郎、平次、和葉と鷲雄山を登っていた。山頂で絶景を見られるということで、平次と和葉の恋を応援する蘭が計画した旅行だったが、雨が降ってきてしまう。雨宿りができる場所を探していたコナンたちは、昇楽寺に辿り着く。寺からでも絶景がみられると知り、のんびりすることに決めるが……。人魂と共に現れ、人を攫う魔物・紅蓮髑髏の言い伝え。コナンたちの前に現れた人魂。時を同じくして消えた小五郎の行方は！？
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
