ピクニックにマフィティフが登場！ガチャ「てのひらモーメント ポケモン みんなでピクニックマスコット2」10月下旬発売
【てのひらモーメント ポケモン みんなでピクニックマスコット2】 10月下旬 発売予定 価格：1回300円
(C)Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku （C)Pokémon
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「てのひらモーメント ポケモン みんなでピクニックマスコット2」を10月下旬に発売する。価格は1回300円。
本商品は、同社オリジナルポケモンガチャシリーズ「てのひらモーメント」の新弾。今弾のテーマは、“みんなでわいわい たのしいピクニック”となっており、おなじみのピカチュウやホゲータをはじめ、エネコ、マフィティフがラインナップされている。
それぞれに、バスケットやポケモンフーズなどの小物が付属する。マフィティフにはサンドウィッチが付属しており、ポケモンファンにも嬉しい仕様となっている。
エネコ
ホゲータ
マフィティフ
