【Amazon プライム感謝祭】アンダーアーマーのトレーニングウェアやギアが最大56%OFFに
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」が10月10日まで開催中です。今回はセール対象商品の中からUNDER ARMOUR（アンダーアーマー）をご紹介。ご紹介している以外のサイズやカラーも揃っているので、これからトレーニングウェアを揃えたい人も買い足したい人も要チェックです。

→ Amazon「UNDER ARMOUR（アンダーアーマー）」はこちら

→「Amazon プライム感謝祭」はこちら

耐久性と快適さが両立。撥水加工を施したウインドブレーカー


UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

[アンダーアーマー] トレーニングウーブンアウター UAスポーツスタイル ウインドブレーカー メンズ

9,350円 → 4,123円（56%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



吸汗速乾性と伸縮性を兼ね備えた、フルジップフーディ


UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

[アンダーアーマー] T-シャツ UAリスト ラップス トレーニング メンズ

5,500円 → 3,323円（40%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



裏起毛で保温性が高く、ソフトなインナーレイヤーが暖かさと快適さをキープ


UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

[アンダーアーマー] トレーニングT-シャツ UAテック2.0 ロングスリーブ メンズ

3,850円 → 2,277円（41%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



カラー展開も豊富。アンダーアーマー定番のトレーニングTシャツ


UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

UNDER ARMOUR(アンダーアーマー) トレーニングT-シャツUAテック ショートスリーブ Tシャツ2.0メンズ

3,300円 → 1,589円（52%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

UNDER ARMOUR(アンダーアーマー) トレーニングT-シャツUAテック ショートスリーブ Tシャツ2.0メンズ

2,750円 → 1,589円（42%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



通気性を高めるために、切替部にメッシュ素材を使用したレギンス


UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

[アンダーアーマー] トレーニングベースレイヤー UAヒートギアアーマー レギンス メンズ

4,000円 → 2,640円（34%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



快適でストレスのない着心地のショーツ


UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

[アンダーアーマー] トレーニングショートパンツ UAテック メッシュショーツ メンズ

2,200円 → 1,644円（25%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



汗をすばやく発散するトレーニングヘッドバンド


UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

[アンダーアーマー] トレーニングバンド UAパフォーマンス ヘッドバンド メンズ

1,000円 → 628円（37%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



軽さ、涼しさと通気性を備え、動きに合わせてフィットするアンダーウェア


UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

[アンダーアーマー] トレーニングアンダーウエア A M UA Perf Tech 6in 1pk メンズ

2,000円 → 1,254円（37%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



毛羽落ちがしにくく、吸水性に優れたトレーニングタオル


UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

[アンダーアーマー] トレーニングアクセサリー UAタオルMサイズ2.0

1,463 円 → 1,344円（8%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



メッシュパネルで通気性が向上。夜間の視認性を高めるリフレクトロゴを使用


UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

[アンダーアーマー] メンズ UAヒートギア アームスリーブトレーニングアクセサリー

3,300円 → 1,901円（42%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



小物を分けて収納可能な外部ポケット付きのバッグ


UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

[アンダーアーマー] UA Cart BagBlack ONESIZE

6,600円 → 3,965円（40%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



軽量で高い通気性。サイズ調整できるランニングキャップ


UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

[アンダーアーマー] ランニングキャップ UAアイソチル ローンチ アジャスタブル キャップ

3,600円 → 2,475円（31%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

[アンダーアーマー] トレーニングベースレイヤー UAヒートギアアーマー スリーブレス シャツ メンズ

2,750円 → 1,924円（30%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

[アンダーアーマー] ゴルフポロシャツUAテック ポロメンズ

6,000円 → 3,404円（43%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


UNDER ARMOUR(アンダーアーマー)

[アンダーアーマー] トレーニングベースレイヤー UAヒートギアアーマー コンプレッション ロングスリーブ シャツ メンズ

3,500円 → 2,638円（25%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


メディキュット

メディキュット フォーメン ショート ブラック L 着圧ソックス メンズ 男性 ＋ おまけ付き

3,220円 → 2,576円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも


イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。

→キャンペーン詳細ページを見る


