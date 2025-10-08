「残念な気持ちでいっぱいです」体調不良の上司を社長が放置した結果…病院に行ったきり帰らぬ人に

企業側には働く人の健康や安全を気遣う「安全配慮義務」がある。ところが、投稿を寄せた50代女性（医療・福祉・介護）の職場では、その義務を怠ったがゆえに悲劇的な出来事が起きたという。

女性の上司は、身体がひどく浮腫むなど、明らかに健康状態が悪化していた。しかし、

「社長は検査に病院へ送り込む事をしなかった」

結果、上司は不調に耐え切れず、自身で向かった先の病院でそのまま亡くなってしまったという。女性は、「悔しい、残念な気持ちでいっぱいです」と思いを明かした。（文：長田コウ）

「女性は生理によって機嫌が変わるから」と上司に言われ…

大阪府の50代女性（事務・管理）は、男性上司から生理日を尋ねられる経験をしたという。そんなプライベートなことを突然尋ねられたら驚くだろう。質問の意図を確認したところ、こんな言葉が返ってきた。

「女性は生理によって機嫌が変わるから予め聞いておきたいとの事」

これに対し、女性は「それで気分が変わる事無いので大丈夫です」と冷静に返事をしたが、不快感は残っただろう。このような質問はセクハラと受け取られても仕方ない。だがそれ以前に、人としての思いやりやマナーの問題でもあるのではないか。

