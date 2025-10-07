任天堂、謎の動画公開で話題 ゲームタイトル告知なしの意味深な3分54秒「ピクミンの曲流れてたよね…新作？」「伏線？」
任天堂は7日、公式Xを更新し、謎のアニメ動画を投稿した。特にゲームタイトルを発表するわけでもなく、3分54秒の動画で、ネット上は「これ、なに？」「任天堂がこういう意味深ポストしてくれるの新鮮で嬉しい」「なんかの伏線？」などと話題になっている。
【動画】赤ちゃんと動くおしゃぶり！公開された任天堂の謎の映像
Xでは「Close to you」とともに動画が投稿され、おもちゃで遊ぶ赤ちゃんと母親が出てくる内容に。母親が部屋から移動すると、部屋は赤ちゃんとおもちゃだけになり、急に動き出すおしゃぶりを追いかける赤ちゃんを見ることができ、ハイハイから立ち上がり追いかけようとしる様子が描かれている。
最後は部屋に母親が入り、立ち上がる我が子を見て、抱きかかえキスするシーンで終わった。
ゲームタイトルを一切告知しない、どのような意味が込められたのか不明な内容にネット上では「赤ちゃんと謎の空飛ぶおしゃぶり。ついに赤ちゃんが立った！しかし、どこかで聞き覚えがあるメロディが？これはまさか」「ピクミンの鼻歌のメロディーが聞こえた？」「ピクミンの曲流れてたよね…新作？それはそうとなんかほっこりした」「え？なにこれ？ゲームの映像？」などの声が出ている。
