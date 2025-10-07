Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÉÔ¾Í»ö¡ÄJFAÅÄÅèÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤¬¼Õºá¡¡±Æ»³»á¤Ë¤ÏÅÜ¤ê¡Ö¥Ð¥«¥â¥Î¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï7Æü¡¢ÅòÀîÏÂÇ·ÀìÌ³Íý»ö¡Ê58¡Ë¤¬ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢±Æ»³²í±Êµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¡Ê58¡Ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£±Æ»³»á¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬6Æü¤Ë»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î²èÁü¤ÎÍ¢Æþ¡¦½ê»ý¤ÎÍÆµ¿¤Çº£·î2Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥ê¶á¹Ù¤Î´Ê°×ºÛÈ½½ê¤Ç6Æü¤ËÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¶¨²ñ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö7Æü¸á¸å7»þ¤«¤é¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÅòÀîÀìÌ³Íý»ö¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡ÖÍý»ö²ñ¤Ç±Æ»³µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¡¢°Ñ°÷Ä¹¿¦¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èµÄ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¥Ñ¥ê¹Ô¤¤Îµ¡Æâ¤Ç»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î±ÜÍ÷¤Ç¥Ñ¥êÅþÃå»þ¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÍºáÈ½·è¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÉÔ¾Í»öÈ¯³Ð¤ò¼õ¤±¡¢JFA¤ÎÅÄÅè¹¬»°Ì¾ÍÀ²ñÄ¹¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¡£±Æ»³»á¤ËÂÐ¤·¡ÖÈà¤Ë¤Ï¥Ð¥«¥â¥Î¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È²ÈÂ²¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¶¨²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±Æ»³»á¤È¤Ï¿ôÆüÁ°¤«¤éÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£