【医師に相談】シーバー病（セーバー病）とはどのような病気ですか？

Ｑ：シーバー病（セーバー病）とは何ですか？

シーバー病は、正式には「踵骨骨端症（しょうこつこったんしょう）」と呼ばれ、成長期のかかとの骨に生じる成長痛の一種です。特に10歳前後で活発にバスケットボール、野球、陸上やダンスなどのスポーツを行う子どもに多く見られるとされています。

この病気は、成長期にあるかかとの骨の先端に位置する柔らかい軟骨（骨端線）が構造的に弱い部分であるために発生します。スポーツなどによる繰り返しの負担がこの骨端線にかかることで、炎症が起こり痛みが生じます。

シーバー病はセーバー病と表記されることもあります。

Ｑ：シーバー病はどんな症状が出ますか？

シーバー病の主な症状には以下のようなものが挙げられます。

・走ったりジャンプしたりするときに、かかとの後方や側面が痛い。

運動後にかかとの痛みが強くなる傾向があり、部活などの運動後にかかとがジンジンしてくるというお子さんもいます。

・かかとを押すと強く痛む（圧痛がある）。

・痛みを避けるために、つま先立ちで歩くことがある。

時には、かかとが少し腫れたり、熱っぽく感じたりすることもあります。

この痛みは一時的な症状であることが多く、骨の成長が進むにつれて自然に治ることもあります。しかし、「痛いのを我慢してスポーツを続けていたら、どんどん痛みがひどくなった」というケースも少なくありません。

痛みを我慢して運動を続けると症状が悪化したり長引いたりすることがあるため、お子さんがかかとの痛みを訴えたら一度専門医に相談することが大切です。

Ｑ：シーバー病の原因は何ですか？なぜなってしまうのでしょうか？

シーバー病の主な原因は、成長期のかかとの骨への過度な負担（オーバーユース）です。例えば、長時間の練習や、急な坂道を走る、硬い地面で練習するなどの「繰り返しストレスがかかる」活動が挙げられます。

成長期の子どものかかとの骨（踵骨）は、まだ完全に固まっておらず、軟骨部分が多くて弱い状態です。このかかとの骨には、ふくらはぎの筋肉につながる「アキレス腱」と、足の裏の膜である「足底腱膜」が付着しています。

ランニングやジャンプなどの動作を繰り返すと、これらの腱や膜が、かかとの弱い成長軟骨部分を強く引っ張ります。この「引っ張る力（牽引力）」が繰り返し加わることで、軟骨に炎症や小さな損傷が起きて痛みが発生します。

Ｑ：シーバー病になりやすい人はどんな人ですか？

シーバー病は、特に以下のような10歳前後の子どもがなりやすい傾向にあります。

・サッカー、バスケットボール、野球、陸上、ダンスなど、走ったり跳んだりする機会の多いスポーツをしている。

・練習時間が長い、または練習強度が高い。

・扁平足など、足の構造的な特徴がある。

・ふくらはぎや足裏、足首などが硬い。

Ｑ：シーバー病はただの「成長痛」とは違うのですか？

はい、一般的な「成長痛」とは痛みの特徴が異なります。成長痛と間違われる場合もありますがシーバー病の場合、痛む場所やタイミングに特徴があります。

■シーバー病の場合：

痛む場所：

かかと（痛む場所がはっきりしている）。

痛むタイミング：

運動中や運動後に痛むことが多い。

特徴：

押すと痛い場所（圧痛点）が明確にある。

■一般的な成長痛の場合：

痛む場所：

すね、ふくらはぎ、太ももなど（痛む場所が日によって変わることがある）。

痛むタイミング：

夕方から夜間、特に安静時に痛むことが多い。

特徴：

痛む場所がはっきりせず、レントゲンなどでは異常が見つからない。

このように、シーバー病は「運動するとかかとが痛む」という明確な症状が出ることが多く、一般的な成長痛とは異なります。思い当たる場合はシーバー病の可能性を考え、一度専門の医療機関を受診することをお勧めします。

Ｑ：シーバー病かもしれないと思ったら、何科を受診すればよいですか？

かかとに痛みがあり、シーバー病が疑われる場合は、整形外科を受診してください。

整形外科では、医師が痛みの状況やスポーツ歴などを詳しく問診し、かかとを触ったり押したりして痛みの場所を確認します。

多くの場合、症状と身体所見から診断が可能ですが、骨折など他の病気の可能性がないかを確認するために、レントゲン検査を行うこともあります。レントゲンでは、シーバー病に特徴的なかかとの骨の変化が見られることもあります。