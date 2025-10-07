東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロントにある和食レストラン「レストラン櫻」

「レストラン櫻」のテラス席では、2025年11月1日から12月25日までの期間限定で、“ディズニー・クリスマス2025”のビアカクテル（ストロベリー）が登場します。

クリスマスの飾り付けのような見た目が楽しめる、華やかな一杯です。

レストラン櫻 テラス席「ビアカクテル（ストロベリー）」

価格：830円

販売期間：2025年11月1日〜2025年12月25日

販売店舗：東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロント「レストラン櫻」テラス席

※アルコールドリンクです

ストロベリーの鮮やかな赤色がクリスマスムードを高めてくれるビアカクテル。

ビールのほろ苦さと、ストロベリーの甘酸っぱさが絶妙にマッチした、すっきりと飲みやすい味わいです。

トッピングにはフリーズドライのストロベリーとミントの葉が添えられており、まるでクリスマスのヒイラギのような見た目がかわいい☆

アメリカンウォーターフロントの景色を眺めながら、クリスマス気分で乾杯するのにぴったりの一杯です。

東京ディズニーシー／アメリカンウォーターフロント「レストラン櫻」テラス席で販売される、“ディズニー・クリスマス2025”ビアカクテル（ストロベリー）の紹介でした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

