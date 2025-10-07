大リーグのロサンゼルス・ドジャースを率いるデーブ・ロバーツ監督（53）の佐々木朗希投手（23）を巡る起用法について、インターネット上でファンから批判の声が殺到している。

佐々木の登場を期待も...指揮官はトライネンを起用

ドジャースは2025年10月7日（日本時間）、敵地シチズンズ・バンク・パークでナ・リーグ地区シリーズ第2戦を行い、フィラデルフィア・フィリーズを4−3で破った。

試合は、両チームの先発投手による投手戦が展開され、6回まで0−0が続いた。

試合が動いたのは7回だ。ドジャースは1死2、3塁のチャンスに、キケ・ヘルナンデス内野手（34）がショートゴロを放った。ホームでクロスプレーになったが、間一髪セーフとなりドジャースが1点を先制した。

この後、大谷翔平選手（31）のタイムリーなどもあり、ドジャースがこの回、4点を獲得し、フィリーズを突き放した。

ドジャースは8回に1点を失い、3点差で9回を迎えた。

ここでファンの注目を集めたのは、ロバーツ監督の采配だ。日本の野球ファンが佐々木の登場を期待する中、指揮官がクローザーとして起用したのはブレーク・トライネン投手（37）だった。

トライネンは3連続安打を許し、1アウトも取れぬまま2点を失った。ここでベンチが動き、アレックス・ベシア投手（29）をマウンドに送った。無死2塁のピンチでマウンドを託されたベシアは、なんとか2つのアウトを取るも、2死1、3塁とピンチは続いた。

「ロバーツ監督 まじでヤバかったよ 正直負けると思った」

3塁走者がホームに返れば同点の場面で、ベンチは佐々木を投入。佐々木は、トレー・ターナー内野手（32）を159キロのストレートで2ゴロに仕留めて試合終了。ピンチを切り抜け、逃げ切りに成功した。

地区シリーズ2連勝も、佐々木の起用法に納得のいかないファンが、SNSに批判的な意見を投稿。Xには、ロバーツ監督に対して、次のような意見が寄せられた。

「なんだったんだ、あの継投」「ロバーツ監督の尻ぬぐいをする神セーブ」「謎の温存はなんだったんだ」「3点リードで9回なら何も考えずに頭から佐々木朗希だろ」「ロバーツ監督迷走しすぎて見てられない」「なんでここで #トライネン？」「誰もが『今は佐々木朗希がクローザー！』と思ってるのにロバーツ監督だけが迷ってる」「ロバーツ監督 まじでヤバかったよ 正直負けると思った」「何というシチュで佐々木朗希を使うんだよ」

スポーツ紙の報道によると、ロバーツ監督は6日に報道陣の取材に対応し、佐々木の今後の起用について「9回固定のクローザーに限定はしない。相手の打順を見た時に8回が勝負どころになることもある。いろんな選択肢がある」と語ったという。

フィリーズに2連勝を飾り、リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。地区シリーズ第3戦は、舞台をホームのドジャー・スタジアムに移し、9日（日本時間）に行われる。ドジャースは、山本由伸（27）が先発する。